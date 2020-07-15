Verstappen, Macaristan için sabırsızlanıyor

Max Verstappen, ilk yarışı ikinci sırada götürürken güç ünitesi problemi yaşamış ve yarışa erken veda etmişti.

İkinci yarışı da uzun süre ikinci götüren Hollandalı pilot, damalı bayrağı üçüncü sırada gördü ve şimdi ilk iki yarışın ardından sadece 15 puana sahip.

Macaristan GP öncesi konuşan genç pilot, geçen yıl pole pozisyonunu kazandığı Macaristan için hazır olduğunu söyledi.

"Red Bull bizim için her şeyi çok iyi organize etmesine rağmen, aynı pistte iki hafta sonu geçirmek bence yeterli oldu."

"Spielberg'deki pistte iki kez yarışma fırsatımız oldu ve bu da farklı ayarları kontrol etmemize ve elde edilen verileri karşılaştırmamıza olanak sağladı. Bu, elbette faydalı bir şey. Ama şimdi bir sonraki piste gitmeye hazırız."

"Spielberg'deki ilk hafta sonu zordu, bu yüzden geçen Pazar günü podyuma çıkmak güzel oldu. Bu, tüm takıma bir ödül oldu. Şimdi Macaristan yarışını sabırsızlıkla bekliyorum, çünkü Hungaroring'de çok fazla yere basma gücüne sahip olan bu araçları sürmek gerçekten eğlenceli, bu yüzden ne yapabileceğimizi göreceğiz."

"Elbette, elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım, çünkü Mercedes'le ve diğerleriyle mücadele edip edemeyeceğimizi görmemiz gerekiyor. Hungaroring'deki pist Avusturya'dan daha teknik. Daha fazla viraj var ve özellikle ayarlar üzerinde dikkatli bir şekilde çalışmak gerekecek. En önemli nokta bu. İyi bir denge yakalamak gerekiyor ve elbette, viraj alırken aracın sürücünün hamlelerine doğru tepkiler vermesi gerekiyor."