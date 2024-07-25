Verstappen, Macaristan GP'yi "hatırlamak istemiyor"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Macaristan GP'yi hatırlamak istemiyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, recovers after colliding with Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Red Bull pilotu Max Verstappen üçüncü başladığı Macaristan GP'de stratejik kararların da etkisiyle ancak beşinci olabildi.
Bu hafta sonu Belçika GP öncesinde değerlendirmelerde bulunan Hollandalı pilot şöyle dedi: "Spa, hızlı virajları ve birçok geçiş fırsatı nedeniyle her zaman en sevdiğim pist oldu. Tribünlerdeki taraftarlar inanılmazlar ve bana büyük destek veriyorlar."
"Macaristan'daki yarış kolay değildi ve genel olarak unutulması gereken bir hafta sonuydu. Hızımızı artırmak ve araçtan en iyi performansı almak adına takım olarak çalışıyoruz."
"Bu hafta sonu hava durumu büyük değişkenlik gösterecek ve neler olacağını göreceğiz."
"Takım yaz tatilinden önceki son yarış için çok çalışıyor. Sonrasında hepimiz iyi bir dinlenmeyi hak ediyoruz. Aradan hemen sonra daha güçlü şekilde geri dönmek istiyoruz."
"Bu hafta sonu mümkün olan en iyi sonucu elde etmeye çalışacağız."
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Sergio Perez de yaz arasına iyi bir sonuç alarak girmek istiyor.
"Pazar günü geri dönmeyi başarmış olmamız çok olumluydu."
"Hafta sonu boyunca araçta rahattım ve potansiyelimi fazlasıyla gösterdiğimi düşünüyorum."
"Podyum için mücadele edememiş olmamız üzücü çünkü yarıştaki hızımız buna izin veriyordu."
"Belçika'daki zorluk tüm hafta sonunu bir araya getirmek olacak ve bunu yapabileceğimizden eminim."
"Bir ekip olarak çalışıyoruz ve Budapeşte'de sıralama turlarından sonra mekanikerlerin aracımı onarabilmeleri, herkesin büyük bir çaba sergilediğini gösteriyor."
"Yaz tatilinden önce bir yarış kaldı ve geçen hafta sonu için takıma olan borcumu iyi bir sonuçla ödemek istiyorum. Tüm çalışanlar benim için çok değerli."
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Alpine'in Viry fabrikasındaki çalışanların greve gidebileceği iddia edildi!
Verstappen: "Imola'da kazandığımda kimse simülasyonu konuşmuyordu"
Piastri: "Sezonun geri kalanında Norris'e yardım etmem gerekirse ederim"
Tsunoda: "Orta sıralarda yarışan tüm pilotları karşılaştırırsak içlerinde en iyi performans gösteren benim"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar