Verstappen, Macaristan GP'yi "hatırlamak istemiyor"

Red Bull pilotu Max Verstappen üçüncü başladığı Macaristan GP'de stratejik kararların da etkisiyle ancak beşinci olabildi.

Bu hafta sonu Belçika GP öncesinde değerlendirmelerde bulunan Hollandalı pilot şöyle dedi: "Spa, hızlı virajları ve birçok geçiş fırsatı nedeniyle her zaman en sevdiğim pist oldu. Tribünlerdeki taraftarlar inanılmazlar ve bana büyük destek veriyorlar."

"Macaristan'daki yarış kolay değildi ve genel olarak unutulması gereken bir hafta sonuydu. Hızımızı artırmak ve araçtan en iyi performansı almak adına takım olarak çalışıyoruz."

"Bu hafta sonu hava durumu büyük değişkenlik gösterecek ve neler olacağını göreceğiz."

"Takım yaz tatilinden önceki son yarış için çok çalışıyor. Sonrasında hepimiz iyi bir dinlenmeyi hak ediyoruz. Aradan hemen sonra daha güçlü şekilde geri dönmek istiyoruz."

"Bu hafta sonu mümkün olan en iyi sonucu elde etmeye çalışacağız."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez de yaz arasına iyi bir sonuç alarak girmek istiyor.

"Pazar günü geri dönmeyi başarmış olmamız çok olumluydu."

"Hafta sonu boyunca araçta rahattım ve potansiyelimi fazlasıyla gösterdiğimi düşünüyorum."

"Podyum için mücadele edememiş olmamız üzücü çünkü yarıştaki hızımız buna izin veriyordu."

"Belçika'daki zorluk tüm hafta sonunu bir araya getirmek olacak ve bunu yapabileceğimizden eminim."

"Bir ekip olarak çalışıyoruz ve Budapeşte'de sıralama turlarından sonra mekanikerlerin aracımı onarabilmeleri, herkesin büyük bir çaba sergilediğini gösteriyor."

"Yaz tatilinden önce bir yarış kaldı ve geçen hafta sonu için takıma olan borcumu iyi bir sonuçla ödemek istiyorum. Tüm çalışanlar benim için çok değerli."