Verstappen, Macaristan GP'de iyi bir sonuç almayı hedefliyor

Macaristan'da gerçekleştirilen son yarışta zafer Max Verstappen'in olmuştu fakat bu yıl bu yarışı kimin kazanacağı büyük bir soru işareti.

İki yarıştır galibiyetten uzak kalan Verstappen, hafta sonu öncesinde hedefinin bu olduğunu dile getirdi.

Verstappen şöyle konuştu: "Macaristan ilginç bir pist. Dar virajlar var, ikinci sektör çok teknik ve ayrıca hava gerçekten çok sıcak olacak."

"Silverstone'daki yarış bizim için kolay değildi. Doğru kararları vermiş olsak da, önümüzde yapılması gereken hâlâ çok iş var çünkü sezonun ikinci yarısını daha iyi geçirmeye çalışmalıyız."

"Takımın fabrikasını ziyaret ettim, simülatörde çalıştım, önümüzdeki yarışa hazırlandım ve bu faydalı oldu."

"Ayrıca geçtiğimiz hafta sonu Goodwood'daki Hız Festivali'ne katılarak Red Bull Racing'in 20. yıldönümünü kutladık."

"Son olarak, 2023 Macaristan'da harika bir yarış geçirdiğimizi ve üst üste 12. zaferimizi alarak baz güzel anılar biriktirdiğimizi hatırlıyorum."

"Umarım şimdi yine başarılı olabilir ve takım için iyi bir sonuç daha elde edebiliriz."