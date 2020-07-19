Verstappen, Macaristan GP öncesi kaza yaptı!

Yarışın başlangıcından önce başlayan yağmur pisti ıslattı ve sürücüler ıslak zemin lastikleriyle piste çıkmak zorunda kaldılar.

Sürücüler piste çıkış turlarını yeşil logolu geçiş lastikleriyle attılar. Verstappen, 12. virajda aracının kontrolünü kaybetti ve sol tarafını bariyerlere çarptı.

Tekrarlarda aracın ön kanadında ve sol süspansiyonda hasar olduğu görüldü. Verstappen de telsizden süspansiyon ve diğer pek çok parçanın hasar gördüğünü belirtti.

Kapalı park kuralları, takımların araç üzerinde onarım yapmasına izin veriyor. Fakat aynı versiyon parçaların araca yerleştirilmesi gerekiyor.

Takım, yarış öncesinde aracı starta yetiştirmek için zamana karşı yarıştı. Sonuç olarak da RB16, yarışa yetişti.