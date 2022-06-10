Verstappen: "Maaş sınırı, genç sürücülere zarar verebilir"

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Formula 1'de pilot maaşlarının sınırlanması ve takımın iki sürücü arasında bölüştüreceği 30 milyon dolarlık potansiyel bir maaş bütçesi olması planlanıyor fakat şu ana kadar uygulanması konusunda anlaşmaya varılamadı.

Ayrıca olası bir sınırın, Red Bull ile 2028 sonuna kadar anlaşması bulunan Max Verstappen gibi uzun vadeli anlaşması bulunan pilotları nasıl etkileyeceği de merak konusu.

Olası bir sınırı gelme ihtimali hakkında konuşan Verstappen, sporun sağlıklı olduğu ve takımların hem F1'den para ödülü aldığı hem de sponsorluk anlaşmalarından büyük gelir elde ettiği böyle bir dönemde, maaşlara sınır getirmenin hiçbir anlam ifade etmediğini söyledi.

Maaş sınırı getirilmesi ihtimali hakkında konuşan Verstappen, "Hâlâ belirsizlik var öyle değil mi? Bence kimse tam olarak ne olacağını henüz bilmiyor."

“Fakat bana sorarsanız maaş sınırı tamamen yanlış bir yön çünkü şu anda F1 giderek daha popüler hale geliyor ve bunun sonucunda sadece Formula 1 değil takımlar da dahil olmak üzere herkes daha fazla para kazanıyor. Yani herkes bundan faydalanıyor."

"Öyleyse neden şovu sunan ve hayatını riske atan insanlara sınırlama getirilsin? Bana göre tamamen yanlış bir olay." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

Verstappen, girişimcilerin veya menajerlerin, uzun vadedeki getirilerinin azalacağını bilmeleri halinde genç yeteneklere yatırım yapmakta isteksiz olabileceklerini de vurguladı.

"Alt kategorilerde yarışan birçok genç sürücünün sponsorları olduğunu ya da onlara destek olan belirli kişiler olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu insanlar uzun vadede F1'den ya da başka serilerde elde edilen gelirlerin belirli bir yüzdesini sahip oluyorlar. Eğer sınır getirilirse bu durumu sınırlanmış olacak çünkü harcadıkları paraları asla geri alamayacaklar."

"Eğer bir sınır getirirseniz, tüm alt kategorilere zarar verir. Bunu istediğimizi de sanmıyorum."

McLaren ile uzun vadeli bir anlaşma yapan Lando Norris de bunun genç sürücülere yapılan yatırımlar üzerinde etkisi olabileceği konusunda hemfikirdi.

Norris, ”Max'in söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Özellikle genç sürücülere yatırım kısmı doğru."

"F1'e girmek zaten yeterince zor. Yani eğer sizi destekleyen biri ya da sürücü olarak size yatırım yapan biri varsa, belli bir noktada sizden bu paranın karşılığını istiyor, yani bunu yapmanız gerekiyor."

"Eğer sınırlama gelirse o zaman bunu yapmak zorlaşacak ya da insanlar genç sürücülere yatırım yapmakla daha iz ilgilenecek, bir bakıma F1'de ilk sırayı alma şansı olması halinde bunu yapacak. Bu belki de önemli noktalardan birisidir." dedi.