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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Verstappen: "Lider olmak harika fakat sezon hâlâ çok uzun"

Red Bull pilotu Max Verstappen, şampiyona liderliğini eline geçirseler de sezonun çok uzun olduğunun farkında.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen: "Lider olmak harika fakat sezon hâlâ çok uzun"
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Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, geçen hafta sonu gerçekleştirilen yarışı kazanmayı başardı ve bu yılki dördüncü zaferini elde etti.

Böylelikle Verstappen, finiş gördüğü tüm yarışları kazanma istatistiğini sürdürdü ve şampiyona liderliğini eline geçirdi.

Monako GP öncesi açıklamalarda bulunan Verstappen, Monte Carlo'da iyi bir sonuç almak istediğini söylerken, şampiyona liderliğini pek önemsemedi.

Verstappen şöyle dedi: "Monako her zaman heyecanlı fakat yoğun bir hafta sonu olmuştur."

"Sıralama turları çok önemli çünkü pist çok eski ve dar. Kalp atışınızı artıyor ve bu, çılgınca. Sürekli sınırda oluyorsunuz, Formula 1 araçlarıyla çok çılgın bir pist."

"Monako geçmişim o kadar da iyi değildi fakat bu yarışı sonunda geçen yıl kazanmayı başardım ve bitiş çizgisini geçtiğimde benim için büyük bir rahatlama oldu. O yarışı kazandığım için çok mutluyum."

"Checo ve ben birlikte bir takım olarak çok iyi çalışıyoruz ve hem takımlar hem de sürücüler şampiyonasında lider olmamız harika."

"Fakat daha gidilecek çok uzun bir sezon var ve bu sezon şimdiye kadar gördüğümüz üzere her şey çabucak tersine dönebilir ya da değişebilir."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, arrives on the grid

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, arrives on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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