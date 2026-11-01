Formula 1 Meksika GP

Verstappen: "Liam ile aramızdaki buzları tamamen erittik”

Meksika GP 2. antrenman seansında Liam Lawson ile yaşadığı temas nedeniyle grid cezası alan Max Verstappen, olayın geride kaldığını ve buzların eridiğini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 1 Kas 2026 13:30

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Meksika Grand Prix'sinin ikinci serbest antrenman seansında Liam Lawson ile yaşadığı temas ve ardından gelen 1 sıralık grid cezası hakkında konuşan Red Bull pilotu Max Verstappen, Yeni Zelandalı pilotla aralarındaki gerginliğin tamamen sona erdiğini açıkladı.

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Sıralama turlarında 4. en hızlı zamanı elde etmesine rağmen rağmen aldığı ceza nedeniyle yarışa 5.sıradan başlayacak olan Max Verstappen, cuma günü 12 ile 14. virajlar arasında yaşanan olayı sertçe eleştirse de hakemlerin nihai kararı hakkında yapacak bir şey olmadığını ifade etti.

Sıralama turlarının ardından konuyla ilgili konuşan Max Verstappen, şu ifadeleri kullandı: “Liam ile aramızda kesinlikle hiçbir sorun yok, her şey yolunda ve buzları tamamen erittik. Aramızdaki mesele tamamen çözüldü ve konu bizim için kapandı.”

“Diğer spor dallarına baktığınızda da bazen alınan kararları görürsünüz. Bu kararlara katılabilir ya da katılmayabilirsiniz. Benim de bu konu hakkında kendime göre net bir fikrim elbette var.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

“Ancak diğer yandan, bu hususla ilgili söylemek istediğim her şeyi zaten söylenmesi gereken yerlerde dile getirdim.”

“Geçmişte de antrenman seanslarında farklı durumlar için bu tarz cezaların verildiği olmuştu. Dolayısıyla bu konuda benim yapabileceğim hiçbir şey yok.”

“Eğer hakemler bunun cezalandırılması gereken bir ihlal olduğunu düşünüyorlarsa, öyle kabul edilir. Kararla aynı fikirde olmasanız bile durum tam olarak bundan ibaret."

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- Motorsport.com Ekibi

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