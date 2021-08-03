Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Norris: "Bottas'ın özrü hiçbir şeyi değiştirmiyor"
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Verstappen: “Lewis’ten daha hızlı olduğuma kesinlikle eminim”

Ekleyen:

Max Verstappen, 2021 şampiyonluk mücadelesinde Mercedes pilotu Lewis Hamilton’ı yenebileceğinden “kesinlikle emin” olduğunu söyledi.

Verstappen: “Lewis’ten daha hızlı olduğuma kesinlikle eminim”

Pazar günkü Macaristan Grand Prix’si öncesinde pilotlar şampiyonasına Red Bull pilotu Max Verstappen liderlik ediyordu.

Verstappen, geçtiğimiz Britanya Grand Prix’sinde ilk turda Lewis Hamilton ile temas yaşamasının ardından yarış dışı kalmıştı ve şampiyonadaki puan farkı 33’den 8’e düşmüştü. Ardından ise Hungaroring’deki yarışın ilk turunda Valtteri Bottas’ın neden olduğu kaza sonucu Red Bull pilotunun aracında büyük hasar oluşmuş ve yarışı ancak 10. sırada bitirebilmişti. Böylelikle üçüncü olarak finiş gören Hamilton, şampiyona liderliğini almış oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing
1/1

Bu hafta sonunun ardından De Telegraaf’a verdiği demeçte Hollandalı pilot, “Bize çok fazla puana mâl olan birçok çılgınca an yaşadık.”

“Tabii ki onlar [Mercedes] çok hızlı ama asla pes etmeyeceğiz. Kendimize odaklanmalı ve zorlamaya devam etmeliyiz. Sonrasında nereye geleceğimizi göreceğiz.” dedi.

Fakat, pazar günü ardından Hamilton’ın şampiyonadaki 6 puanlık farkı, Sebastian Vettel’in diskalifiye olmasıyla 8’e yükseldi.

Red Bull pilotu, “Böyle anlar sadece hüsrana uğratıcıdır. Ancak yaz tatilinde sonra en iyi şekilde döneceğim.”

“Elbette, umarım aracım rekabetçi olur ama göreceğiz.” diye ekledi.

Mercedes’in Silverstone’da W12’ye getirdiği güncellemeler, Red Bull’la aralarındaki hız farkını biraz kapatsa da Verstappen, Hamilton ile olan mücadelesinde kendine güvendiğini belirtti.

Hollandalı pilot, “Bunu şöyle görüyorum: Bir aracı herkesten daha hızlı sürebilirim.”

“Lewis’ten daha hızlı olduğuma kesinlikle eminim. Bunu düşünmek benim işime yarıyor. Böyle düşünmeseydim, zaten evde kalmam daha iyi olurdu.” yorumlarını yaptı.

Ayrıca Red Bull pilotu, şu anda yarış hızı bakımından Mercedes’in öne geçtiğine inanıyor.

“Bu yılın başında araçlar [yarış hızı açısından] kesinlikle eşitti. Şimdi, Mercedes tekrardan biraz önde ve en azından bu seviyeye geldiğimizden emin olmamız gerekiyor. O zaman, farkı ben yaratabilirim.”

Ayrıca Verstappen, takım arkadaşı açısından da Hamilton’ın daha iyi bir konumda olduğunu düşünüyor ve bu konuda şöyle konuşuyor:  “Mercedes’te Lewis ve Valtteri, sıralama turlarından genelde birbirlerine çok yakın oluyorlar. Bu, aracın iyi çalıştığı anlamına geliyor.”

“Bizde ise durum farklı. Araç iyi performans gösterdiğinde Checo, olması gereken noktada oluyor. Fakat Macaristan’da zorluklar yaşadık ve [Checo], sıralama turlarını dördüncü sırada tamamladı ancak benden yaklaşık 0.6 saniye daha yavaştı.”

“Burada, aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz.”

paylaşım
yorumlar
Norris: "Bottas'ın özrü hiçbir şeyi değiştirmiyor"

Önceki haber

Norris: "Bottas'ın özrü hiçbir şeyi değiştirmiyor"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen: “Lewis’ten daha hızlı olduğuma kesinlikle eminim”

20 dk
2
Formula 1

FIA, Vettel'in temyizi esnasında Macaristan GP sonucunda düzenleme yaptı

6 s
3
Formula 1

Verstappen'in Macaristan'da aracının yarısını kaybettiğini gösteren fotoğraflar

1 s
4
Formula 1

Norris: "Bottas'ın özrü hiçbir şeyi değiştirmiyor"

1 s
5
Formula 1

Hakkinen: "Bottas'a Mercedes'te yaptıkları için gereken saygı gösterilmiyor"

4 s
Son Haberler
Verstappen: “Lewis’ten daha hızlı olduğuma kesinlikle eminim”
F1

Verstappen: “Lewis’ten daha hızlı olduğuma kesinlikle eminim”

20dk
Norris: "Bottas'ın özrü hiçbir şeyi değiştirmiyor"
F1

Norris: "Bottas'ın özrü hiçbir şeyi değiştirmiyor"

1 s
Verstappen'in Macaristan'da aracının yarısını kaybettiğini gösteren fotoğraflar
F1

Verstappen'in Macaristan'da aracının yarısını kaybettiğini gösteren fotoğraflar

1 s
Honda, Verstappen'in çatlağa sahip motorunu kullanıp kullanamayacağına bakacak
F1

Honda, Verstappen'in çatlağa sahip motorunu kullanıp kullanamayacağına bakacak

2 s
Hakkinen: "Bottas'a Mercedes'te yaptıkları için gereken saygı gösterilmiyor"
F1

Hakkinen: "Bottas'a Mercedes'te yaptıkları için gereken saygı gösterilmiyor"

4 s
Son Videolar
Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Shovlin: “Yarışı kolaylıkla kazanma şansını kullanamadık” Macaristan GP
Formula 1

Shovlin: “Yarışı kolaylıkla kazanma şansını kullanamadık”

Masi, neden bazı sürücülerin tişörtlerinden ötürü kınama aldıklarını açıkladı Macaristan GP
Formula 1

Masi, neden bazı sürücülerin tişörtlerinden ötürü kınama aldıklarını açıkladı

Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı” Macaristan GP
Formula 1

Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı”

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen: “Lewis’ten daha hızlı olduğuma kesinlikle eminim”
Formula 1 Formula 1

Verstappen: “Lewis’ten daha hızlı olduğuma kesinlikle eminim”

FIA, Vettel'in temyizi esnasında Macaristan GP sonucunda düzenleme yaptı
Formula 1 Formula 1

FIA, Vettel'in temyizi esnasında Macaristan GP sonucunda düzenleme yaptı

Verstappen'in Macaristan'da aracının yarısını kaybettiğini gösteren fotoğraflar
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in Macaristan'da aracının yarısını kaybettiğini gösteren fotoğraflar

Norris: "Bottas'ın özrü hiçbir şeyi değiştirmiyor"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Bottas'ın özrü hiçbir şeyi değiştirmiyor"

Hakkinen: "Bottas'a Mercedes'te yaptıkları için gereken saygı gösterilmiyor"
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: "Bottas'a Mercedes'te yaptıkları için gereken saygı gösterilmiyor"

Russell, Mercedes ile test yapacak
Formula 1 Formula 1

Russell, Mercedes ile test yapacak

Sainz pitlerde neden Tsunoda ve Latifi'ye geçildiğini merak ediyor
Formula 1 Formula 1

Sainz pitlerde neden Tsunoda ve Latifi'ye geçildiğini merak ediyor

Aston Martin, Vettel'in ikinciliğini koruyabilecek mi?
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Vettel'in ikinciliğini koruyabilecek mi?

Son Haberler

Verstappen: “Lewis’ten daha hızlı olduğuma kesinlikle eminim”
Formula 1 Formula 1

Verstappen: “Lewis’ten daha hızlı olduğuma kesinlikle eminim”

Norris: "Bottas'ın özrü hiçbir şeyi değiştirmiyor"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Bottas'ın özrü hiçbir şeyi değiştirmiyor"

Verstappen'in Macaristan'da aracının yarısını kaybettiğini gösteren fotoğraflar
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in Macaristan'da aracının yarısını kaybettiğini gösteren fotoğraflar

Honda, Verstappen'in çatlağa sahip motorunu kullanıp kullanamayacağına bakacak
Formula 1 Formula 1

Honda, Verstappen'in çatlağa sahip motorunu kullanıp kullanamayacağına bakacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.