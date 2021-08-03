Verstappen: “Lewis’ten daha hızlı olduğuma kesinlikle eminim”

Pazar günkü Macaristan Grand Prix’si öncesinde pilotlar şampiyonasına Red Bull pilotu Max Verstappen liderlik ediyordu.

Verstappen, geçtiğimiz Britanya Grand Prix’sinde ilk turda Lewis Hamilton ile temas yaşamasının ardından yarış dışı kalmıştı ve şampiyonadaki puan farkı 33’den 8’e düşmüştü. Ardından ise Hungaroring’deki yarışın ilk turunda Valtteri Bottas’ın neden olduğu kaza sonucu Red Bull pilotunun aracında büyük hasar oluşmuş ve yarışı ancak 10. sırada bitirebilmişti. Böylelikle üçüncü olarak finiş gören Hamilton, şampiyona liderliğini almış oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing 1 / 1

Bu hafta sonunun ardından De Telegraaf’a verdiği demeçte Hollandalı pilot, “Bize çok fazla puana mâl olan birçok çılgınca an yaşadık.”

“Tabii ki onlar [Mercedes] çok hızlı ama asla pes etmeyeceğiz. Kendimize odaklanmalı ve zorlamaya devam etmeliyiz. Sonrasında nereye geleceğimizi göreceğiz.” dedi.

Fakat, pazar günü ardından Hamilton’ın şampiyonadaki 6 puanlık farkı, Sebastian Vettel’in diskalifiye olmasıyla 8’e yükseldi.

Red Bull pilotu, “Böyle anlar sadece hüsrana uğratıcıdır. Ancak yaz tatilinde sonra en iyi şekilde döneceğim.”

“Elbette, umarım aracım rekabetçi olur ama göreceğiz.” diye ekledi.

Mercedes’in Silverstone’da W12’ye getirdiği güncellemeler, Red Bull’la aralarındaki hız farkını biraz kapatsa da Verstappen, Hamilton ile olan mücadelesinde kendine güvendiğini belirtti.

Hollandalı pilot, “Bunu şöyle görüyorum: Bir aracı herkesten daha hızlı sürebilirim.”

“Lewis’ten daha hızlı olduğuma kesinlikle eminim. Bunu düşünmek benim işime yarıyor. Böyle düşünmeseydim, zaten evde kalmam daha iyi olurdu.” yorumlarını yaptı.

Ayrıca Red Bull pilotu, şu anda yarış hızı bakımından Mercedes’in öne geçtiğine inanıyor.

“Bu yılın başında araçlar [yarış hızı açısından] kesinlikle eşitti. Şimdi, Mercedes tekrardan biraz önde ve en azından bu seviyeye geldiğimizden emin olmamız gerekiyor. O zaman, farkı ben yaratabilirim.”

Ayrıca Verstappen, takım arkadaşı açısından da Hamilton’ın daha iyi bir konumda olduğunu düşünüyor ve bu konuda şöyle konuşuyor: “Mercedes’te Lewis ve Valtteri, sıralama turlarından genelde birbirlerine çok yakın oluyorlar. Bu, aracın iyi çalıştığı anlamına geliyor.”

“Bizde ise durum farklı. Araç iyi performans gösterdiğinde Checo, olması gereken noktada oluyor. Fakat Macaristan’da zorluklar yaşadık ve [Checo], sıralama turlarını dördüncü sırada tamamladı ancak benden yaklaşık 0.6 saniye daha yavaştı.”

“Burada, aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz.”