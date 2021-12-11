Verstappen: "Lewis'in aracını ben sürseydim, şampiyona çoktan bitmişti"

Verstappen, sezon finali öncesinde Hollandalı De Telegraaf'la bir röportaj gerçekleştirdi ve bu röportajda birçok konu hakkında konuştu.

Verstappen'e ilk olarak "Hamilton, senden korkuyor mu?" diye soruldu. Hollandalı pilot, bu soruyu şöyle yanıtladı: "O, bunu asla kabul etmez. En azından ben ondan korkmuyorum ama bence o, beni aynasında gördüğünde endişeleniyor. O benden farklı bir pilot, daha az agresif. Benim gibi yarışmasını bilmiyor."

"Onu bu konuda suçlayamam çünkü benim gibi babasından bunun dersini almadı."

Ardından "Artık Lewis Hamilton ve Mercedes kelimelerini fazla kullanmadığını fark ettim, Silverstone'daki kazadan sonra mı böyle oldu?" denildi.

Verstappen, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Evet, bu kelimeleri artık fazla kullanmıyorum. Böyle bir sezon esnasında bu tarz şeyler yaşanabiliyor. Bunu yapmam için çok fazla şey yaşandı."

"Sadece Silverstone'daki bir andan dolayı değil ama tüm sezondan dolayı böyle. Bazı insanlar değiştiler ve negatif bir şekilde değiştiler. Bu benim umurumda değil ama baskı arttıkça bazı insanların farklı suratlarını gösterdiğini fark ettim. İşte o zaman herkesin asıl yüzü ortaya çıkıyor."

Sonrasında, Verstappen'e griddeki en iyi pilot olduğunu düşünüp düşünmediği soruldu.

Verstappen, griddeki en iyi pilot olduğunu düşündüğünü söyledi ve "Bir F1 pilotuysanız en iyisi olduğunu düşünmelisiniz. Yani evet, kesinlikle en iyisi olduğunu düşünüyorum. Ancak bunu bir başkasından duymama gerek yok. Kendi düşündüklerimi ve bana yakın insanların düşündüklerini çok daha önemli buluyorum."

"Eğer ben Lewis'in aracında olsaydım, şampiyon çoktan belli olmuştu." ifadelerini kullandı.

Polesitter Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Özellikle de Suudi Arabistan GP'nin ardından birçok kişi Verstappen'i fazla agresif olduğundan ötürü eleştirmişti. Hatta Verstappen, Abu Dhabi GP öncesinde bazı basın kuruluşları/mensupları tarafından Abu Dhabi'de Hamilton'a çarpmaması yönünde mektuplar aldı.

Verstappen'e insanların bu konudaki yorumları hakkında ne düşündüğü soruldu.

Verstappen, şunları söyledi: "Ben, Lewis'le kaza yapmak istemiyorum. Lewis'i yenmek istiyorum. Bazı insanlar beni agresif buluyorlar, bazıları çok agresif buluyorlar ve bazıları da beni agresif bulmuyor. Son birkaç yarıştır daha çok savunma yapmam gerekti çünkü Mercedes'e kıyasla daha yavaştık. İlk sırada fark oluşturup, rahatça kazanma lüksüne artık sahip değilim."

"Evet, kazanmak için her şeyi yapıyorum. Eğer böyle düşünmeseydim, evde kalırdım. Bu düşünce yapısı sayesinde puanlarda eşitiz. Böyle düşünmeseydim, o çoktan şampiyon olurdu."

Verstappen'e son olarak, "FIA'nın Hamilton'ın kazanmasını tercih ettiğinin düşünüyor musun?" sorusu yöneltildi.

Hollandalı pilot bu soruyu şöyle yanıtladı: "Bazı kararlara bakarsanız... En azından onların benim tarafımda olduğunu düşünmüyorum. Suudi Arabistan'da ben ceza alıyorum ama benzer şeyler yaşayan pilotlar hakemlerle görüşmüyorlar bile."

"Neden kararlar bir anda benim için farklılaşıyor?"