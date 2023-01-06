Verstappen, L'Equipe tarafından 2022'nin en iyi beşinci sporcusu seçildi
Fransız L'Equipe gazetesinin düzenlediği oylamada Max Verstappen yılın en iyi beşinci sporcusu oldu.
L'Equipe gazetesi, geleneksel şekilde yılın en iyi 10 pilotunun seçildiği bir oylama yapıyor ve bu yıl da durum farklı değildi.
Oylamada gazeteciler en iyi beş sporcuyu seçiyorlar ve bunlara sırasıyla 6 - 4 - 3 -2 - 1 şeklinde puan veriliyor.
Dünya Kupası'nı Arjantin ile kazanan Lionel Messi, topladığı 808 puanla 2022'nin en iyi sporcusu seçildi.
Kylian Mbappe ikinci olurken, Rafael Nadal üçüncü ve Remco Evenepoel dördüncü oldu.
Verstappen, bu oylamada motor sporları dünyasında ilk ona giren tek isimdi. Hollandalı pilot topladığı 196 puanla beşinci oldu.
Yılın en iyi 10 sporcusu:
|Sporcu
|Spor Dalları
|Ülke
|Puanlar
|1. Lionel Messi
|Futbol
|Arjantin
|808
|2. Kylian Mbappe
|Futbol
|Fransa
|381
|3. Rafael Nadal
|Tenis
|İspanya
|285
|4. Remco Evenepoel
|Bisiklet
|Belçika
|252
|5. Max Verstappen
|Formula 1
|Hollanda
|196
|6. Kerim Benzema
|Futbol
|Fransa
|195
|7. Armand Duplantis
|Atletizm
|İsveç
|185
|8. Stephen Curry
|Basketbol
|Amerika
|139
|9. Antoine Dupont
|Ragbi
|Fransa
|105
|10. David Popoviç
|yüzme
|Romanya
|98
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