Verstappen, L'Equipe tarafından 2022'nin en iyi beşinci sporcusu seçildi

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L'Equipe gazetesi, geleneksel şekilde yılın en iyi 10 pilotunun seçildiği bir oylama yapıyor ve bu yıl da durum farklı değildi.

Oylamada gazeteciler en iyi beş sporcuyu seçiyorlar ve bunlara sırasıyla 6 - 4 - 3 -2 - 1 şeklinde puan veriliyor.

Dünya Kupası'nı Arjantin ile kazanan Lionel Messi, topladığı 808 puanla 2022'nin en iyi sporcusu seçildi.

Kylian Mbappe ikinci olurken, Rafael Nadal üçüncü ve Remco Evenepoel dördüncü oldu.

Verstappen, bu oylamada motor sporları dünyasında ilk ona giren tek isimdi. Hollandalı pilot topladığı 196 puanla beşinci oldu.

Yılın en iyi 10 sporcusu: Sporcu Spor Dalları Ülke Puanlar 1. Lionel Messi Futbol Arjantin 808 2. Kylian Mbappe Futbol Fransa 381 3. Rafael Nadal Tenis İspanya 285 4. Remco Evenepoel Bisiklet Belçika 252 5. Max Verstappen Formula 1 Hollanda 196 6. Kerim Benzema Futbol Fransa 195 7. Armand Duplantis Atletizm İsveç 185 8. Stephen Curry Basketbol Amerika 139 9. Antoine Dupont Ragbi Fransa 105 10. David Popoviç yüzme Romanya 98