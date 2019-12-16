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Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Leclerc'le aynı takımda yarışmayı beklemiyor

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Verstappen, Leclerc'le aynı takımda yarışmayı beklemiyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Ara 2019 11:29

Max Verstappen, gelecekte Charles Leclerc'le birlikte aynı takımda yarışmayı beklemediğini çünkü her ikisinin de birinci pilot olmak istediğini söyledi.

Verstappen, 2020 sonuna kadar Red Bull ile yarışmaya devam edecek fakat sonrasında ne yapacağı belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz hafta verdiği demeçte 2020 sonrasında da Red Bull'da kalabileceğini ancak iyi bir araca sahip olmak istediğini dile getirmişti.

Eğer Red Bull gelecek yıl da beklenen araca sahip olmazsa, Hollandalı sürücü Ferrari veya Mercedes seçeneklerine bakabilir.

Ancak Verstappen, Leclerc'ten ötürü Ferrari'ye geçme ihtimalini düşük buluyor.

Leclerc'le arasında bir sorun olup olmadığı sorusuna, "Hayır, hiç de değil. Elbette iki en iyi arkadaş olmak zorunda değiliz, ama onunla iyi anlaşıyorum. Bu zor bir mücadele, ama bu mücadelenin bir parçası, öyle değil mi?"

"Gelecekte takım arkadaşı olabilir miyiz? Şahsen bunun olacağını sanmıyorum. İki olası birinci pilotun yan yana mücadele etmesine izin vermemelisiniz." yanıtını verdi.

Verstappen, Leclerc'in kendisinden daha iyi olduğu bir alan olduğunu da sanmıyor.

“Onunla ilgili beni 'Ah, buna dikkat etmem gerekiyor' diye düşündürecek bir şey yok."

"Ondan daha mı hızlıyım? Yani, ama rol oynayan pek çok şey var. Karting yıllarında bir yıl yarıştık, ama geri kalanında birlikte değildik. O yıllarda bile sahip olduğunuz ekipmanlar büyük rol oynuyordu. Yani karşılaştırmak her zaman için zor. Hesaba katılması gereken çok şey var. Ancak ona karşı yarışırken karşılaştırma yapmayı sevmiyorum. Bunu kimseye karşı yapmıyorum."

Lewis Hamilton'la yarışma ihtimali sorulduğunda ise daha iyimserdi ve, "Kim bilir? Ama şu an bunun hakkında pek düşünmüyorum. Sonuçta bu, takımın ne düşündüğü ile ilgili. Benim kendi fikrim olabilir ve onun da kendi fikirleri olabilir, ama kararı onlar veriyor. Bu yüzden neler olacağını göreceğiz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al
Editör Erwin Jaeggi

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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