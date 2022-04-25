Verstappen: "Leclerc tarzı spin atmak çok kolaydı"

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Red Bull pilotu, Emilia Grand Prix'si hafta sonunda pole pozisyonu, sprint yarışı galibiyeti ve grand prix'de galibiyet ile birlikte en hızlı tur puanını alarak, toplanabilecek maksimum puanı aldı.

Şampiyona lideri Leclerc, ikinci sıra için Sergio Perez'i kovalıyordu ancak yarışın bitmesine 10 tur kala Variante Alta şikanında spin attı ve bariyerlere çarparak ön kanadına hasar verdi.

Ferrari'sinin tamiri için pite gelen Leclerc, piste dokuzuncu sırada döndü ve birkaç pozisyon kazanarak altıncı sırada finiş görmeyi başardı.

Verstappen, her ne kadar Leclerc'in hatasından çıkar sağlasa da, Monakolu pilotun Perez'i yakalamak için zorlarken ve rakiplerine kıyasla daha fazla risk alırken yaptığı hatanın anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Verstappen, "Hata çok kolay yapılabilirdi çünkü Checo ile mücadele etmek için çok zorluyordu ama onun için acı verici oldu."

"Bence kendisi de bunu biliyordur, başka birinden duymasına gerek yok."

"Yine de çok uzun bir şampiyona ve çok fazla puan kazandık. Bu yüzden onun için harika bir durum değil ama şu anda bunu değiştiremez ve bilerek yapmadı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts his trophy on the podium Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen, tek hatasının sprint yarışının başında liderliği Ferrari pilotuna kaybetmesi olduğu Imola hafta sonu boyunca, neredeyse kusursuz bir performans sergileyerek şampiyona lideri Leclerc ile arasındaki farkı 27'ye indirdi.

Verstappen, Avustralya'daki tempo farkının ve ilk üç yarışın ikisinde mekanik sorunlar nedeniyle finiş görememesinin ardından, takımın Imola'daki baskınlığına şaşırdığını belirtti.

Son şampiyon, "Sezon başlangıcı genel olarak harika değildi, bu yüzden iyi bir hafta sonuna ihtiyacımız vardı. Böyle olmasını beklemiyordum ama inanılmaz bir hafta sonu oldu."

"Takım için 1-2 yaptık ve maksimum puanı aldık."

"Yarışta hiçbir hata yapmadık, takım geçiş lastiklerinden kuru zemin lastiklerine geçmekte doğru karar verdi ve daha sonrasında yarışı kontrol ettik."

"Televizyondan kolay görünmüş olabilir ama yine de odaklanmamız ve arkamızdakilerden kaçmamız gerekti çünkü çizginin dışına çıkmak, kitlenmek, ıslak bir kısma geçmek ya da pistin dışına çıkmak kolaydı."

"Bunu yönetmeyi başardık ve araç çok iyiydi. Bunu dün sprint yarışında ve cuma günü sıralamada gördük. Aracın temposu iyiydi." dedi.