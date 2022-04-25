Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Bottas: "Tempomuz harikaydı" Sonraki / Verstappen, Laureus Ödülleri'nde Yılın Sporcusu seçildi
Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Verstappen: "Leclerc tarzı spin atmak çok kolaydı"

Max Vertsappen, Emilia Romagna Grand Prix'sinde spin attıktan sonra podyumu kaybeden Charles Leclerc'i anladığını çünkü "hatanın kolayca yapılabileceğini" söyledi.

Haydn Cobb
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Yardımcı Editör:
Matt Kew
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Verstappen: "Leclerc tarzı spin atmak çok kolaydı"
Haberi dinle

Red Bull pilotu, Emilia Grand Prix'si hafta sonunda pole pozisyonu, sprint yarışı galibiyeti ve grand prix'de galibiyet ile birlikte en hızlı tur puanını alarak, toplanabilecek maksimum puanı aldı.

Şampiyona lideri Leclerc, ikinci sıra için Sergio Perez'i kovalıyordu ancak yarışın bitmesine 10 tur kala Variante Alta şikanında spin attı ve bariyerlere çarparak ön kanadına hasar verdi.

Ferrari'sinin tamiri için pite gelen Leclerc, piste dokuzuncu sırada döndü ve birkaç pozisyon kazanarak altıncı sırada finiş görmeyi başardı.

Verstappen, her ne kadar Leclerc'in hatasından çıkar sağlasa da, Monakolu pilotun Perez'i yakalamak için zorlarken ve rakiplerine kıyasla daha fazla risk alırken yaptığı hatanın anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Verstappen, "Hata çok kolay yapılabilirdi çünkü Checo ile mücadele etmek için çok zorluyordu ama onun için acı verici oldu."

"Bence kendisi de bunu biliyordur, başka birinden duymasına gerek yok."

"Yine de çok uzun bir şampiyona ve çok fazla puan kazandık. Bu yüzden onun için harika bir durum değil ama şu anda bunu değiştiremez ve bilerek yapmadı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts his trophy on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts his trophy on the podium

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen, tek hatasının sprint yarışının başında liderliği Ferrari pilotuna kaybetmesi olduğu Imola hafta sonu boyunca, neredeyse kusursuz bir performans sergileyerek şampiyona lideri Leclerc ile arasındaki farkı 27'ye indirdi.

Verstappen, Avustralya'daki tempo farkının ve ilk üç yarışın ikisinde mekanik sorunlar nedeniyle finiş görememesinin ardından, takımın Imola'daki baskınlığına şaşırdığını belirtti.

Son şampiyon, "Sezon başlangıcı genel olarak harika değildi, bu yüzden iyi bir hafta sonuna ihtiyacımız vardı. Böyle olmasını beklemiyordum ama inanılmaz bir hafta sonu oldu."

"Takım için 1-2 yaptık ve maksimum puanı aldık."

"Yarışta hiçbir hata yapmadık, takım geçiş lastiklerinden kuru zemin lastiklerine geçmekte doğru karar verdi ve daha sonrasında yarışı kontrol ettik."

"Televizyondan kolay görünmüş olabilir ama yine de odaklanmamız ve arkamızdakilerden kaçmamız gerekti çünkü çizginin dışına çıkmak, kitlenmek, ıslak bir kısma geçmek ya da pistin dışına çıkmak kolaydı."

"Bunu yönetmeyi başardık ve araç çok iyiydi. Bunu dün sprint yarışında ve cuma günü sıralamada gördük. Aracın temposu iyiydi." dedi.

paylaşım
yorumlar
Bottas: "Tempomuz harikaydı"
Önceki haber

Bottas: "Tempomuz harikaydı"
Sonraki haber

Verstappen, Laureus Ödülleri'nde Yılın Sporcusu seçildi

Verstappen, Laureus Ödülleri'nde Yılın Sporcusu seçildi
Yorumları görüntüle
Haydn Cobb Daha fazlası
Haydn Cobb
Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak Emilia Romagna GP
Formula 1

Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak

F1 Sprint yarışı rehberi: Bu sezon neler değişti? Emilia Romagna GP
Formula 1

F1 Sprint yarışı rehberi: Bu sezon neler değişti?

Leclerc: "İki zor yıl geçirdik fakat inancımızı hiç kaybetmedik" Bahreyn GP
Formula 1

Leclerc: "İki zor yıl geçirdik fakat inancımızı hiç kaybetmedik"

Charles Leclerc Daha fazlası
Charles Leclerc
Leclerc'in Imola'da kötü start almasının nedeni asfalt yaması mı? Emilia Romagna GP
Formula 1

Leclerc'in Imola'da kötü start almasının nedeni asfalt yaması mı?

Arka frenlerde yer alan kanatçıklar, Ferrari'ye ne gibi avantajlar getiriyor?  Emilia Romagna GP
Formula 1

Arka frenlerde yer alan kanatçıklar, Ferrari'ye ne gibi avantajlar getiriyor? 

Leclerc: "Saat hırsızlarını bulmak pek kolay olmayacak" Emilia Romagna GP
Formula 1

Leclerc: "Saat hırsızlarını bulmak pek kolay olmayacak"

Son Haberler

Rosberg: "Toto Wolff, Mercedes krizini yönetmek için doğru isim"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Toto Wolff, Mercedes krizini yönetmek için doğru isim"

Takımlar arasında pilot takası mı olacak?
Formula 1 Formula 1

Takımlar arasında pilot takası mı olacak?

Ferrari, Sainz'ın aracında dalgalanmaya yardımcı bir başlık kullandı
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Sainz'ın aracında dalgalanmaya yardımcı bir başlık kullandı

Mercedes, 2022 aracından performans çıkarmak için iki yarış daha uğraşacak
Formula 1 Formula 1

Mercedes, 2022 aracından performans çıkarmak için iki yarış daha uğraşacak

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.