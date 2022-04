Verstappen: "Leclerc tarzı spin atmak çok kolaydı"

Red Bull pilotu, Emilia Grand Prix'si hafta sonunda pole pozisyonu, sprint yarışı galibiyeti ve grand prix'de galibiyet ile birlikte en hızlı tur puanını alarak, toplanabilecek maksimum puanı aldı.

Şampiyona lideri Leclerc, ikinci sıra için Sergio Perez'i kovalıyordu ancak yarışın bitmesine 10 tur kala Variante Alta şikanında spin attı ve bariyerlere çarparak ön kanadına hasar verdi.

Ferrari'sinin tamiri için pite gelen Leclerc, piste dokuzuncu sırada döndü ve birkaç pozisyon kazanarak altıncı sırada finiş görmeyi başardı.

Verstappen, her ne kadar Leclerc'in hatasından çıkar sağlasa da, Monakolu pilotun Perez'i yakalamak için zorlarken ve rakiplerine kıyasla daha fazla risk alırken yaptığı hatanın anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Verstappen, "Hata çok kolay yapılabilirdi çünkü Checo ile mücadele etmek için çok zorluyordu ama onun için acı verici oldu."

"Bence kendisi de bunu biliyordur, başka birinden duymasına gerek yok."

"Yine de çok uzun bir şampiyona ve çok fazla puan kazandık. Bu yüzden onun için harika bir durum değil ama şu anda bunu değiştiremez ve bilerek yapmadı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts his trophy on the podium

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images