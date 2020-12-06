Verstappen: "Leclerc'in niye böyle bir hamle yaptığını bilmiyorum"

Leclerc, Verstappen ve Racing Point'ten Sergio Perez, ilk turdun dördüncü virajında temas yaşadılar.

Tekrarlarda Leclerc'in blokaj yaşayarak Perez'e çarptığı ve sol ön süspansiyonunu kırdığı görüldü. Perez spin atarken, Verstappen bu ikiliden kaçmaya çalışırken bariyerlere çarptı.

Leclerc ve Verstappen yarış dışı kalırken, Perez yarışa geri döndü ve damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Verstappen, "Start kötü değildi, Bottas beni sıkıştırdı, ki bu da çok normal, bu yüzden ayağımı gazdan çekmem gerekti."

"Bu noktadan sonra her şey araçların arasında hayatta kalmakla ilgiliydi. Neden bu kadar agresif ve bu kadar düşüncesiz davrandıklarını bilmiyorum. Hepimiz öndeyiz ve günün sonunda şimdi üç araç da bu olayın kurbanı oldu, hatta ikisi yarış dışı kaldı."

"Nedenini gerçekten bilmiyorum. Özellikle Charles'ın 4. virajda içeriye neden bu şekilde daldığını ve neden bu kadar geç fren yaptığını bilmiyorum. Ne olmasını bekliyordunuz?

"Checo içeride ne olduğunu göremiyor ve o, lastiklerini kilitledi ona doğru gitti."

"Checo spin atarken dışarıdan dönmeye çalıştım, aracıma zarar vermemeye çalıştım ama orada yapabileceğiniz hiçbir şey yok."

Leclerc ise şöyle konuştu: "Sanırım beşinci sıradaydım ve sanırım Max'in biraz gerisindeydim ve dördüncü virajda onun önüne geçmeye çalıştım."

"Sergio'yu gördüm, ancak Valtteri'nin dışında kalarak daha dış hattan döneceğini düşünüyordum, fakat içeriye dönmeye karar verdi ve orada ben vardım."

"Artık yavaşlamak için çok geçti. Bunun Checo'dan hatası olduğunu sanmıyorum, suçu Checo'ya atmıyorum. Bugün suçlanacak biri varsa o da benim."

"Ama bunun beni suçlamaktan çok, talihsiz bir durum olduğunu söyleyebilirim."

Leclerc'in suçu üstlendiği söylendiği zaman Verstappen, "Olması gerektiği gibi." yanıtını verdi.

Hakemler yarışın ardından olayı inceleyecekler.