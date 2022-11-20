Verstappen: "Leclerc'i yavaşlatmaya çalışmak, F1 sezonunu bitirmek için en iyi yol olmazdı"

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F1 dünya şampiyonu, Abu Dabi Grand Prix'sinde rahat bir galibiyet elde edip, bu yılki zafer sayısını 15'e çıkardı. Fakat arkasında ikincilik için Leclerc ve Perez arasında yakın bir savaş vardı.

Perez ikinci pit stopunun ardından Leclerc'in peşine düştü ve Monakolu pilotu son turda yakaladı. Fakat geçiş için yeterli mesafe kalmamıştı.

Bazılarına göre Verstappen, geçen yıl Perez'in Hamilton'a yaptığı gibi Leclerc'i yavaşlatmaya çalışabilirdi.

Fakat Verstappen, takım arkadaşı Perez, Leclerc'le arayı kapatırken Red Bull'dan herhangi bir takım emri almadığını ve bunun ad doğru şey olduğunu söyledi.

Verstappen son turda Perez'e yardım etme ihtimaliyle ilgili, "Hayır, böyle bir şey olmadı ama bu kolay bir karar değil."

"Muhtemelen yavaşlatabilirdik ama bu adil bir olur muydu? Bence şampiyonayı ve sezonu bu şekilde bitirmek pek hoş olmazdı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Checo onu geçebilecek kadar yakalamış gibi görünüyordu ama sonra Pierre ve Alex arasındaki mücadelede epey vakit kaybetti."

"O esnada ben de ekrandan bunu izliyordum." dedi.

Verstappen hem kendisinin hem de Perez'in, orta bölümde Leclerc ile aradaki farkı açmak için daha fazla zorlayabileceğini ancak lastikleri korumaya odaklandıklarını söyledi.

"Orta lastikte aşınmak çok yüksek olduğu için biraz dikkatli ilerledik fakat geriye dönüp baktığımızda, Checo ile orta bölümde biraz daha fazla zorlayabilirdik"

"Tabii ki bunu yarıştan sonra söylemek her zaman kolaydır."

"O sırada lastikler konusunda dikkatli olmamız gerektiğini düşündük. Pek çok harika hafta sonu geçirdik ama harika hafta sonlarında bile her zaman öğrenebileceğiniz şeyler oluyor."