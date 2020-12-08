Verstappen, Leclerc'in yarıştan önceki yorumlarına cevap verdi

Max Verstappen, geçtiğimiz hafta sonu Charles Leclerc ile Sergio Perez'in yaşadığı temasın kurbanı olmuştu.

Leclerc, dördüncü virajda lastiğini kilitleyerek Perez'e çarpmış ve bu ikiliden kaçmaya çalışan Verstappen'de bariyerlere çarpıp yarış dışı kalmıştı.

Leclerc, 3 Aralık'ta Ziggo Sport'un programında Verstappen için, "Max bazen aptalca açıklamalar yapabiliyor."

"Ancak günün sonunda Max'ı Max yapan şeylerden biri de bu. Formula 1'de farklı kişiliklere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve bu da gayet normal." demişti.

Verstappen, Pazartesi günü Ziggo Sport'taki Peptalk'a katıldı ve kendisine bu yorumlar soruldu.

Genç sürücü de şöyle yanıt verdi: "Ne dediğimi bilmek istemiyorsa o zaman yorumlarımı okumamalı."

Sonrasında Leclerc'le kazadan sonra ne konuştuğu soruldu ve Verstappen, "Ona Perez'e vurduğunu ve gidecek hiçbir yerim kalmadığını söyledim."

"Herhangi bir risk almadım çünkü sonunda bir Mercedes sandviçi olmak istemiyordum." yanıtını verdi.

Hollandalı pilot, COVID-19 kuralları çok katı olduğu için Abu Dhabi'de sadece otele ve piste gidebildiğini belirtti.

Genç yetenek, "David Coulthard, Paul di Resta ve Daniel Ricciardo ile beraber Abu Dabi'ye uçtum."

"COVID-19 kurallarında her şey biraz daha katı. Bu yüzden sadece otele ve piste gidebiliyorum." dedi.

Ayrıca Verstappen, geçen hafta sonu galibiyeti kaçıran George Russell hakkında da konuştu.

"Yarışın ortasında bir cin tonik içtim ve bu oldukça iyi geldi! Tabii ki basınla konuştum ama sonra otele döndüm. Son 20 veya 30 turu seyrettim. Epey dramatikti!"

Russell'ın kameralar önünde hayal kırıklığı yaşayarak geriye doğru uzanması sorulduğunda Verstappen, "Kameralar önünde dramatik şekilde uzanmak için iyi bir andı. Sanırım benden bir yaş küçük, ama kesinlikle çok hızlı." yanıtını verdi.