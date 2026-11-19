Formula 1 Las Vegas GP
Verstappen ve Russell, F1’in nabız verilerini toplayan yeni sistemini değerlendirdi
Verstappen, Formula 1'in 2027'de kullanmayı planladığı WHOOP sistemine sıcak yaklaşmazken Russell, verilerin yanlış yorumlanabileceği uyarısında bulundu.
Ronald Vording Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 19 Kas 2026 10:20
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Formula 1, Las Vegas Grand Prix'si öncesinde giyilebilir teknoloji markası WHOOP ile yeni bir iş birliği duyurdu. Anlaşma kapsamında 2027 sezonundan itibaren isteyen pilotların kalp atış hızı gibi sağlık verileri televizyon yayınlarında canlı olarak izleyiciyle paylaşılacak. Tamamen pilotların kendi tercihine bırakılan bu uygulamaya Red Bull pilotu Max Verstappen kesin bir dille karşı çıktı.
Las Vegas'taki medya gününde konuşan dört kez dünya şampiyonu pilot, antrenmanlarda dahi herhangi bir takip cihazı kullanmadığını belirterek kararını şu sözlerle açıkladı: "Ben bu işin içinde olmayacağım. Hiçbir cihaz kullanmıyorum, antrenmanlarımda da hiçbir şey kullanmıyorum.”
“Her şeyden önce takip edilmekten hoşlanmıyorum ve ne zaman yorulduğumu zaten kendim biliyorum. Diğer pilotlar paylaşmak istiyorsa elbette paylaşabilir ama bu benim hoşlandığım bir şey değil, insanların görmesini istediğim ya da göstermek istediğim bir şey de değil.”
“İnsanların benim kalp atış hızımı bilmesine gerek yok. Ben de kalp atış hızımı bilmek istemiyorum! Ne zaman yüksek ne zaman düşük olduğunu zaten hissediyorum.”
“Benim için bu kesinlikle bir mahremiyet meselesi ama dediğim gibi özel olarak antrenmanlarda da kullanmıyorum."
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Mercedes pilotu George Russell ise uygulamaya tamamen karşı çıkmasa da biyolojik farklılıklar nedeniyle seyircilerin rakamlardan yanlış anlamlar çıkarabileceği endişesini dile getirdi: "Tarafsız bir izleyici olarak kanepede oturuyor olsaydım bunu görmekten gerçekten keyif alırdım ama herkesis birbirinden farklı olduğunu unutmamak gerekiyor.”
“45 yaşındaki birinin kalp atış hızı muhtemelen 18 yaşındaki birininkinden oldukça düşük olacaktır. Gridde beklerken ışıklar sönmek üzereyken kalp atış hızı çok daha düşük olduğu için 'Fernando Alonso buz gibi soğukkanlı' diyeceksiniz. Ama 72 yaşındaki babamı araca oturtursanız onun nabzı Fernando'nunkinden bile düşük çıkar.”
“Aynı yaştaki insanların bile kalp atış hızları birbirinden farklıdır. Bu durum bazıları için olumlu, bazıları için olumsuz bir algı yaratacak.”
“Kendi adıma nabzımın düşük tarafta olduğunu söyleyebileceğim için şanslıyım ama doğal nabzı başkasından 20 atım daha yüksek olan bir pilotla empati kurabiliyorum.”
“Yani tarafsız gözle bakınca havalı duruyor ama bir sporcu olarak mevcut halimizin gayet iyi olduğunu düşünüyorum."
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- Motorsport.com Ekibi
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