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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Verstappen: "Leclerc ile arayı kapatabilirdim"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Charles Leclerc yolda kalmasaydı da arayı kapatıp, yarışı kazanabileceğini düşünüyor.

Kemal Şengül
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Verstappen: "Leclerc ile arayı kapatabilirdim"
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Max Verstappen, geçen yıl Bakü'deki yarışta lider giderken lastik patlatmış ve kaza yaparak yarışa veda etmişti.

Hollandalı pilot bu yıl Bakü'ye dönerken hedefinin "yarım kalan işi tamamlamak" olduğunu söylüyordu ve dediğini yaptı. 

Charles Leclerc lider götürdüğü yarışta motor sorunuyla yolda kalırken, Verstappen takım arkadaşı Perez'le arasını kapattı ve arkasına geldiğinde Red Bull, Perez'e "savaşmaması gerektiğini" söyledi.

Verstappen takım arkadaşını geçmesinin ardından farkı açtı ve kariyerinin en rahat zaferlerinden birisine ulaştı. Bir bakıma kendi deyişiyle yarım kalan işi tamamlamış oldu.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, "Geçen yıl şanssızdım ve galibiyeti kaçırdım, bunu telafi etmek imkansız fakat bugün araçta inanılmaz bir tempo yakaladık. Lastiklere iyi baktık, liderliği aldık ve arayı açıp, uzaklaştık."

"Elbette yolda kalan araçlarla şans da bizden yanaydı ama yine aracımız bugün gerçekten iyiydi."

"Bu sayede farkı kapatabildim. Hal böyle olunca önünüzde iyi bir yarış oluyor. Genel anlamda bugün aracın dengesinden gerçekten çok memnun kaldım."

"Bugün genel yol tutuş ve lastik aşınması anlamında iyiydik. Burada da bu kombinasyona ihtiyacınız var çünkü o zaman lastiklere bakabilirsiniz."

"Ayrıca bugün takım olarak duble yapmayı başardık ve bunun gerçekten güzel bir gün olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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