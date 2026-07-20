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Formula 1 Belçika GP

Verstappen: "Leclerc, aynalarımda adeta 'kırmızı bir roket' gibi görünüyordu"

Max Verstappen, Belçika Grand Prix'sinin ilk turunda Charles Leclerc'in büyük bir hız farkıyla kendisine yaklaşması hakkında konuştu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Spa-Francorchamps'ta yarışa ikinci sıradan başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, Eau Rouge'un çıkışında pole pozisyonundaki Mercedes pilotu Kimi Antonelli'yi geride bırakarak liderliği ele geçirdi.

Ancak Kemmel Düzlüğü'nde Antonelli'nin karşı atağına cevap veremeyen Verstappen, hızla yaklaşan Ferrari pilotu Charles Leclerc'e de Les Combes şikanında geçilerek ikinci sırayı kaybetti.

Eau Rouge'da liderliği aldıktan kısa süre sonra neden bu kadar kolay geçildiğini anlatan Verstappen şunları söyledi: "Açıkçası ilk ve ikinci viraj arasında bataryayı fazla kullandım."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"Sonra Eau Rouge'dan geçerken batarya durumuna baktım ve kendi kendime 'Les Combes'a kadar işimiz zor olacak' dedim."

"Kimi'nin beni geçmesini zaten bekliyordum. Ancak sonra aynaya baktım ve adeta kırmızı bir roketin geldiğini gördüm. 'Bulunduğum çizgiyi koruyayım çünkü burada yer değiştirirsem uçak kazası gibi bir kaza yaşanır' diye düşündüm!"

"Leclerc ile aramızdaki hız farkı gerçekten inanılmazdı."

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