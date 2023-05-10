Verstappen, Laureus Ödülü'nü kazanamadı

Max Verstappen, 2022 yılında gösterdiği güçlü performansın ardından Laureus tarafından "Yılın Sporcusu" dalında aday gösterilmişti.

Ödülü 2022 yılında kazanan Hollandalı pilot, bu alanda tenisçi Rafael Nadal, NBA yıldızı Stephen Curry ve futbolcular Kylian Mbappé ve Lionel Messi gibi büyük sporcularla yarışıyordu.

Geçtiğimiz Pazartesi günü spor dünyasının büyük bir kısmı, ödül töreni için Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Messi sonunda yılın sporcusu seçildi. 35 yaşındaki Arjantinli yıldız, geçtiğimiz Aralık ayında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda harika bir performans ortaya koymuştu.

Messi, "Dünya Kupasını kazanarak hayalimi gerçekleştirdim. Bu tüm Arjantinlilerin paylaştığı bir hayaldi, bu yüzden bu ödüller tüm Arjantin için." dedi.

Laureus Ödülleri'nde motor sporları dünyasından ödül alan herhangi bir isim yoktu. Francesco Bagnaia, "Yılın Geri Dönüşü" dalında aday gösterilmesine rağmen ödül futbolcu Christian Eriksen'e gitti.

Red Bull ise "Yılın Takımı" dalında aday gösterilse de kazanan Arjantin Milli Futbol Takımı oldu.