Verstappen, Laureus Ödülü'nü kazanamadı
Lionel Messi, Max Verstappen gibi isimleri geride bırakarak Laureus Ödülleri'nde "Yılın Sporcusu" seçildi.
Max Verstappen, 2022 yılında gösterdiği güçlü performansın ardından Laureus tarafından "Yılın Sporcusu" dalında aday gösterilmişti.
Ödülü 2022 yılında kazanan Hollandalı pilot, bu alanda tenisçi Rafael Nadal, NBA yıldızı Stephen Curry ve futbolcular Kylian Mbappé ve Lionel Messi gibi büyük sporcularla yarışıyordu.
Geçtiğimiz Pazartesi günü spor dünyasının büyük bir kısmı, ödül töreni için Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.
Messi sonunda yılın sporcusu seçildi. 35 yaşındaki Arjantinli yıldız, geçtiğimiz Aralık ayında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda harika bir performans ortaya koymuştu.
Messi, "Dünya Kupasını kazanarak hayalimi gerçekleştirdim. Bu tüm Arjantinlilerin paylaştığı bir hayaldi, bu yüzden bu ödüller tüm Arjantin için." dedi.
Laureus Ödülleri'nde motor sporları dünyasından ödül alan herhangi bir isim yoktu. Francesco Bagnaia, "Yılın Geri Dönüşü" dalında aday gösterilmesine rağmen ödül futbolcu Christian Eriksen'e gitti.
Red Bull ise "Yılın Takımı" dalında aday gösterilse de kazanan Arjantin Milli Futbol Takımı oldu.
Ralf: "Hamilton'ın kıyafetleri tüm ilgiyi kendi üzerine çekmek istediğini gösteriyor"
Ralf: "Hamilton'ın kıyafetleri tüm ilgiyi kendi üzerine çekmek istediğini gösteriyor" Ralf: "Hamilton'ın kıyafetleri tüm ilgiyi kendi üzerine çekmek istediğini gösteriyor"
Hamilton, Cullen'ın ayrılığı sonrası kendisine kurduğu yeni yapıyı ilk kez anlattı
Hamilton, Cullen'ın ayrılığı sonrası kendisine kurduğu yeni yapıyı ilk kez anlattı Hamilton, Cullen'ın ayrılığı sonrası kendisine kurduğu yeni yapıyı ilk kez anlattı
Alonso: "Hamilton en iyilerden birisi fakat şanslı"
Alonso: "Hamilton en iyilerden birisi fakat şanslı" Alonso: "Hamilton en iyilerden birisi fakat şanslı"
Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı"
Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı" Alonso: "Aston Martin, bir galibiyet fırsatı yakalarsa kaçırmamalı"
Horner: Verstappen, Perez'le aynı stratejiyi uygulasa yine kazanırdı
Horner: Verstappen, Perez'le aynı stratejiyi uygulasa yine kazanırdı Horner: Verstappen, Perez'le aynı stratejiyi uygulasa yine kazanırdı
Red Bull, Verstappen'in emekli olacağını düşünmüyor
Red Bull, Verstappen'in emekli olacağını düşünmüyor Red Bull, Verstappen'in emekli olacağını düşünmüyor
Son Haberler
Brundle, McLaren'ı uyardı: "Norris artık seçeneklerine bakacak"
Brundle, McLaren'ı uyardı: "Norris artık seçeneklerine bakacak" Brundle, McLaren'ı uyardı: "Norris artık seçeneklerine bakacak"
AlphaTauri için koltuk ayarı yaptıran Ricciardo, De Vries'in yerine mi geçiyor?
AlphaTauri için koltuk ayarı yaptıran Ricciardo, De Vries'in yerine mi geçiyor? AlphaTauri için koltuk ayarı yaptıran Ricciardo, De Vries'in yerine mi geçiyor?
Aston Martin, yakında 2024 aracı üzerinde çalışmaya başlayacak!
Aston Martin, yakında 2024 aracı üzerinde çalışmaya başlayacak! Aston Martin, yakında 2024 aracı üzerinde çalışmaya başlayacak!
Hamilton: "NASCAR ve IndyCar araçlarını sürmek isterim"
Hamilton: "NASCAR ve IndyCar araçlarını sürmek isterim" Hamilton: "NASCAR ve IndyCar araçlarını sürmek isterim"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.