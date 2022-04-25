Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Verstappen: "Leclerc tarzı spin atmak çok kolaydı" Sonraki / Vettel: "Bu sonuç bizim için zafer gibi"
Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Verstappen, Laureus Ödülleri'nde Yılın Sporcusu seçildi

Max Verstappen, 2022 Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde Yılın Erkek Sporcusu ödülünü kazandı ve tarihte bunu yapabilen dördüncü F1 pilotu oldu.

Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Verstappen, Laureus Ödülleri'nde Yılın Sporcusu seçildi
Haberi dinle

Verstappen, 2021 Formula 1 şampiyonluğu için Lewis Hamilton'la kıyasıya bir rekabete girmiş ve sonunda mutlu sona ulaşmıştı. Yıl boyunca gösterdiği güçlü performansın ardından da Yılın Erkek Sporcusu dalında aday gösterilmişti.

Hollandalı pilot bu alanda Amerikan futbolunun yıldızı Tom Brady, Bayern Münih'in yıldız forveti Robert Lewandowski, ünlü atlet Eliud Kipchoge, Tokyo Olimpiyatları'nda beş altın madalya kazanan yüzücü Caeleb Dressel ve tenis dünyasının önemli isimlerinden Novak Djokovic'i geride bıraktı.

Formula 1'de Yılın Sporcusu ödülünü kazananlar arasında Lewis Hamilton (2020), Michael Schumacher (2002/2004) ve Sebastian Vettel (2014) yer alıyor.

Verstappen, "Laureus Academy'de bana oy veren herkese çok teşekkür ederim."

"Bu, benim için çok özel ve çok yoğun bir yıl çünkü sürekli baskı vardı. Arkamdaki ekip ve fabrikadaki çocuklar olmadan bu başarıyı yakalayamazdım. Şampiyonluğu kazanmak inanılmaz bir çalışma gerekiyordu."

"Babama da [Jos Verstappen] özellikle değinmek istiyorum. O olmasaydı bugün burada olamazdım." dedi.

Laureus Ödülleri'nde motor sporlarını Marc Marquez de temsil etmişti. İspanyol sürücü, 2020 İspanya yarışında geçirdiği büyük kazanın ardından 2021 yılında pistlere dönmüş ve performansını giderek artırmıştı. Bunun üzerine "Yılın Geri Dönüşü" kategorisinde aday gösterildi.

Fakat bu alanda ödül, Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Sky Brown'a gitti.

Ayrıca Mercedes, arka arkaya aldığı sekizinci şampiyonluğun ardından "Yılın Takımı" alanında aday gösterilse de, bu alanda mutlu sona Euro 2020'yi kazanan İtalya Milli Futbol Takımı ulaştı.

Son olarak MotoGP efsanesi Valentino Rossi, 2021 sonunda motosiklet yarışlarından emekli olmasının ardından Laureus Yılın Spor İkonu Ödülü'nü kazandı.

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Leclerc tarzı spin atmak çok kolaydı"
Önceki haber

Verstappen: "Leclerc tarzı spin atmak çok kolaydı"
Sonraki haber

Vettel: "Bu sonuç bizim için zafer gibi"

Vettel: "Bu sonuç bizim için zafer gibi"
Yorumları görüntüle
Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Red Bull, Imola güncellemelerinin aracı hafiflettiğini doğruladı Emilia Romagna GP
Formula 1

Red Bull, Imola güncellemelerinin aracı hafiflettiğini doğruladı

Verstappen: "Leclerc tarzı spin atmak çok kolaydı" Emilia Romagna GP
Formula 1

Verstappen: "Leclerc tarzı spin atmak çok kolaydı"

Verstappen halen sprint formatından memnun değil Emilia Romagna GP
Formula 1

Verstappen halen sprint formatından memnun değil

Son Haberler

Red Bull, Imola güncellemelerinin aracı hafiflettiğini doğruladı
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Imola güncellemelerinin aracı hafiflettiğini doğruladı

Rosberg: "Toto Wolff, Mercedes krizini yönetmek için doğru isim"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Toto Wolff, Mercedes krizini yönetmek için doğru isim"

Takımlar arasında pilot takası mı olacak?
Formula 1 Formula 1

Takımlar arasında pilot takası mı olacak?

Ferrari, Sainz'ın aracında dalgalanmaya yardımcı bir başlık kullandı
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Sainz'ın aracında dalgalanmaya yardımcı bir başlık kullandı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.