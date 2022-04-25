Verstappen, Laureus Ödülleri'nde Yılın Sporcusu seçildi

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Verstappen, 2021 Formula 1 şampiyonluğu için Lewis Hamilton'la kıyasıya bir rekabete girmiş ve sonunda mutlu sona ulaşmıştı. Yıl boyunca gösterdiği güçlü performansın ardından da Yılın Erkek Sporcusu dalında aday gösterilmişti.

Hollandalı pilot bu alanda Amerikan futbolunun yıldızı Tom Brady, Bayern Münih'in yıldız forveti Robert Lewandowski, ünlü atlet Eliud Kipchoge, Tokyo Olimpiyatları'nda beş altın madalya kazanan yüzücü Caeleb Dressel ve tenis dünyasının önemli isimlerinden Novak Djokovic'i geride bıraktı.

Formula 1'de Yılın Sporcusu ödülünü kazananlar arasında Lewis Hamilton (2020), Michael Schumacher (2002/2004) ve Sebastian Vettel (2014) yer alıyor.

Verstappen, "Laureus Academy'de bana oy veren herkese çok teşekkür ederim."

"Bu, benim için çok özel ve çok yoğun bir yıl çünkü sürekli baskı vardı. Arkamdaki ekip ve fabrikadaki çocuklar olmadan bu başarıyı yakalayamazdım. Şampiyonluğu kazanmak inanılmaz bir çalışma gerekiyordu."

"Babama da [Jos Verstappen] özellikle değinmek istiyorum. O olmasaydı bugün burada olamazdım." dedi.

Laureus Ödülleri'nde motor sporlarını Marc Marquez de temsil etmişti. İspanyol sürücü, 2020 İspanya yarışında geçirdiği büyük kazanın ardından 2021 yılında pistlere dönmüş ve performansını giderek artırmıştı. Bunun üzerine "Yılın Geri Dönüşü" kategorisinde aday gösterildi.

Fakat bu alanda ödül, Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Sky Brown'a gitti.

Ayrıca Mercedes, arka arkaya aldığı sekizinci şampiyonluğun ardından "Yılın Takımı" alanında aday gösterilse de, bu alanda mutlu sona Euro 2020'yi kazanan İtalya Milli Futbol Takımı ulaştı.

Son olarak MotoGP efsanesi Valentino Rossi, 2021 sonunda motosiklet yarışlarından emekli olmasının ardından Laureus Yılın Spor İkonu Ödülü'nü kazandı.