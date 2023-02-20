Verstappen, Laureus Ödülleri'nde "Yılın Sporcusu" ödülüne aday gösterildi!
Red Bull pilotu Max Verstappen, Laureus Ödülleri'nde "Yılın Sporcusu" dalında aday gösterildi.
Max Verstappen, 2021 yılında gösterdiği güçlü performans ve elde ettiği şampiyonluk sonrası "Yılın Sporcusu" dalında aday gösterilmiş ve bu prestijli ödülün sahibi olmuştu.
Hollandalı pilot bu alanda Amerikan futbolunun yıldızı Tom Brady, Bayern Münih'in yıldız forveti Robert Lewandowski, ünlü atlet Eliud Kipchoge, Tokyo Olimpiyatları'nda beş altın madalya kazanan yüzücü Caeleb Dressel ve tenis dünyasının önemli isimlerinden Novak Djokovic'i geride bırakmıştı.
Geçen yıl arka arkaya ikinci şampiyonluğunu alan Verstappen, bu yıl yeniden yeniden "Yılın Sporcusu" dalında aday gösterildi.
Bu seferki rakipleri futbolcular Kylian Mbappé ve Lionel Messi, sırıkla atlama sporcusu Armand (Mondo) Duplantis, tenisçi Rafael Nadal ve basketbolcu Stephen Curry olacak.
Tarihte Verstappen dışında bu ödülü kazanan üç F1 pilotu daha var; Lewis Hamilton (2020), Michael Schumacher (2002/2004) ve Sebastian Vettel (2014).
Öte yandan Red Bull Racing takımı da Arjantin Milli Futbol takımı, İngiltere kadın futbol takımı, Fransa erkek rugby takımı, Golden State Warriors ve Real Madrid ile "Yılın Takımı" olmak için mücadele edecek.
MotoGP dünya şampiyonu Francesco Bagnaia da 91 puan geriden gelerek şampiyon olduğu 2022 sezonunun ardından "Yılın Geri Dönüşü" kategorisinde aday gösterildi.
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