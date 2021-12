Verstappen: "Latifi telefonunu kapatmalı ve tatilini yapmalı"

Lewis Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinin son bölümünde yaşananların ardından muhtemel bir galibiyeti ve şampiyonluğu kaybetmişti.

Bunun temel sebebi, Nicholas Latifi'nin bitime yaklaşık altı tur kala yaptığı kazaydı. Kanadalı pilot, yarış içerisindeki tek kazayı, bitime kısa bir süre kala yaptı ve piste güvenlik aracı girdi . Bu da Red Bull'a ve Verstappen'e pite girme fırsatı verdi.

Verstappen son bölümde yumuşak lastiklere geçerek, Hamilton'ı pist üstünde geçti ve galibiyete ulaşan isim oldu.

O günden bu yana Latifi'ye karşı büyük bir "linç" kampanyası var ve sosyal medyada fotoğraflarının altına epey kötü yorumlar yapılıyor.

Konu hakkında konuşan Verstappen, Latifi'den tüm bu yorumları kafaya takmaması ve iyi bir tatil geçirmeye odaklanmasını istedi.

Hollandalı De Telegraaf gazetesine verdiği demeçte Max, "Nicholas'ın aklı varsa telefonunu kapatır ve tüm bu yorumları görmezden gelir."

"Umarım kış tatilinin tadını çıkarır ve gelecek yıl daha güçlü bir şekilde geri döner." dedi.

Öbür tarafta şampiyonluğu Verstappen'e kaybeden Lewis ve babası Anthony, yarıştan sonra genç sürücünün yanına gitmişlerdi.

Max o anları şöyle anlatıyor: ”Bütün takım çok mutluydu ama elbette çok hayal kırıklığına uğrayan ve üzülen bir başka taraf vardı."

“Bence güzel olan şey, Lewis'in hemen yanıma gelip "İyi iş, tebrikler" demesiydi. Ben de ona "Harika sezon için çok teşekkür ederim" dedim çünkü kazansak da ikinci de olsak harika bir sezon olduğunu düşünüyorum."

“Her yarışta birbirimizi limitlere kadar zorladık, bunu yaparken sadece kendimizi değil, aracı ve ekipleri de zorladık."

“Bence herkes sezonun bitmiş olmasından ötürü çok mutlu. Biraz ara vermek güzel olacak çünkü herkes için çok gergin ve çok zor bir sezondu. Fakat kesinlikle büyük bir rekabetti.”

Jos Verstappen ise Hamilton'un babası Anthony ile olan anlarını anlattı.

Jos, "Podyuma çıkmadan önce Max'le otururken Anthony yanımıza geldi ve bizi tebrik etti. Bu gerçekten güzeldi."

"Sezon boyunca onunla WhatsApp üzerinden konuştuk ve gerçekten çok iyi birisi." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with his father Jos Verstappen in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images