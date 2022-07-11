Verstappen: "Lastiklerde bu tarz sorunlar yaşamamız şaşırtıcı"

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Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başladığı yarışta Charles Leclerc ile arayı açamadı ve sonrasında Monakolu pilotun baskısı altına girdi.

Ferrari tıpkı Avustralya'da olduğu gibi lastikleri Red Bull'a oranla daha iyi kullanıyordu ve Leclerc, rakibini geçerek liderliğe oturdu.

Sonunda zafer Leclerc'e giderken, Verstappen sonuçtan dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Hollandalı pilot şöyle dedi: "Yarış gerçekten beklediğimden daha zor geçti."

"Tüm lastik setlerinde, birkaç turun ardından ciddi bir aşınma başladı ve bundan ötürü gözle görülür bir tempo kaybı oldu."

"Neyle bağlantılı olduğunu ya da neden bu kadar yüksek bir aşınma olduğunu bilmiyorum çünkü genellikle lastiklerle alakalı çok fazla sorunumuz olmaz."

"Yarışın zor olacağını düşünmüştüm ama böyle olacağını düşünmemiştim. Bunun nedenlerini analiz etmemiz ve anlamamız gerekiyor. Fakat en iyi gün olmasa bile sadece beş puan kaybettik. Bu yüzden hafta sonu aslında o kadar da kötü geçmedi."

Ferrari'nin hızına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Verstappen, "Hızlı olmalarını bekliyordum ama bu kadar iyi olacaklarını düşünmemiştim. Aslında biz beklentilerimizin altında bir performans sergiledik."

"Seçtiğimiz stratejiye bağlı kalamadık çünkü çok fazla aşınma vardı. En başından itibaren iki pit stop planlamıştık. Dediğim gibi lastiklerin neden çalışmadığına dair herhangi bir açıklamam yok. Her şeyin analiz edilmesi ve anlaşılması gerekiyor." dedi.

Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez de ilk turda yaşanan temas sonrası geriye düştü ve araçtaki hasar nedeniyle finiş göremedi.

Verstappen bu konuda, "Sergio'nun aracı hasar gördü, aracın tabanında hasar oluştu. Sanırım lastiği patlamıştı."

"Bu yüzden yarışı bırakmaya karar verdiler çünkü Silverstone'da sahip olduğum gibi hızlı değildi. Hal böylece olunca devam etmenin hiçbir anlamı olmuyor. Sadece aracı geri kalanını sonraki yarışlar için korumanız gerekiyor." dedi.