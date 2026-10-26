Formula 1 Amerika GP

Verstappen, lastik stratejisini eleştirdi: “Önceden anlaştığımız plan bu değildi”

ABD GP’de podyumun son basamağında yer alan Verstappen, yarış stratejisinden motor sorunlarına kadar hafta sonu boyunca yaşanan aksaklıkları anlattı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 26 Eki 2026 12:00

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Austin’deki yarışa 2. sıradan başlayan ve galibiyet mücadelesi vermeyi hedefleyen Max Verstappen, Mercedes pilotu Kimi Antonelli’nin zafere ulaştığı hafta sonunda stratejik kararların kurbanı oldu. Çift pit stop stratejisiyle yarışı 3. sırada tamamlayan ve son turlarda Ferrari’nin baskısına karşı pozisyonunu korumaya çalışan Hollandalı pilot, damalı bayrağın ardından yaptığı açıklamalarda hayal kırıklığını gizlemedi.

Yarışın ardından basına kuruluşa konuşan dört kez dünya şampiyornu, plandan tamamen sapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çok daha keyifli yarışlar geçirdiğim oldu. Açıkçası bu hafta sonu pek az şey yolunda gitti.”

“Ne kalkışımız iyiydi ne de lastik seçimlerini yönetme şeklimiz. Yumuşak, yumuşak ve orta lastik tercihi... Önceden anlaştığımız plan kesinlikle bu değildi. Neden böyle olduğunu gerçekten anlamıyorum.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

“Sert lastikleri hiç kullanmadım. Oysa strateji konusunda orta lastik üzerinde anlaşmıştık, ne olduğunu iyice konuşup çözmemiz gerekiyor. Yumuşak lastiğe geri döndüğünüz anda herkes iki pit stop yapacağınızı zaten anlıyor.”

“Sadece lastikler de değil, motor tarafında da fazlasıyla sorun yaşadım. Sıralama turlarında da durum aynıydı, motor inanılmaz tutarsız çalışıyordu.”

“Bir virajda motor freni yetersiz kaldığı için araç kayıp gidiyor, bir sonraki virajdaysa aniden aşırı agresifleşiyordu. Başka bir andaysa vites geçişleri düzgün çalışmıyordu. Buna bir anlam veremiyorum.”

“Her tur şikâyet edecek değilim ama kesinlikle iyi değildi. Tüm hafta sonu kötüydü, yarıştaysa daha da kötü bir hal aldı.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

“Aracın dengesi ideal değildi ancak yaşanan aksaklıklar da çok fazlaydı. Her turda, her virajda farklı bir sorunla karşılaştığınızda istikrarlı bir sürüş yapmanız imkânsız hale geliyor.”

“Son turlarda Charles ile ikincilik mücadelesine girmemek beni çok etkilemedi, üçüncü ya da dördüncü olmamız pek bir şey değiştirmiyor.”

“Bana Lewis Hamilton'ın arkamdan ne kadar hızlı geldiğini söylediklerinde Charles’a karşı savunma yapmanın bir anlamı kalmamıştı, aksi takdirde daha kötü pozisyon kaybedebilirdim."

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- Motorsport.com Ekibi

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