Verstappen: "Lastik sorunu yaşadık. Zorlu bir günde ikincilik iyi bir sonuç"

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Avusturya GP hafta sonunda gerçekleştirilen Sprint yarışını pole pozisyonundan başlayıp kazanan Verstappen, bu sayede bugünkü ana yarışa da pole pozisyonundan başlamıştı.

Verstappen startta yerini korusa da yarışın kalan kısmında Ferrari pilotlarının performansına ayak uydurmakta zorlandı. Yarışın 12. turunda Charles Leclerc'e geçildikten sonra erken bir pit stop yapan Verstappen, pit stopların ardından yeniden liderliğe yükselse de, Leclerc'e pist üstünde 3 defa geçilmekten kurtulamadı. Verstappen, Leclerc'e son kez geçilmesinin ardından Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz'a da geçilecek gibi görünüyordu ancak Ferrari pilotunun motor sorunuyla yolda kalmasının ardından yerini korumayı başardı.

Verstappen, Sprint'te Leclerc'den bir puan fazla almasının ardından bugünkü yarışta da en hızlı tur puanını aldı ve ekstra 2 puan sayesinde yarışı kazanan Leclerc'e karşı kaybı minimum seviyede tutmuş oldu.

Verstappen, yarışta kullandığı tüm lastiklerde aşınma sorunu yaşadığını, bu yüzden pek rahat bir yarış geçiremediklerini söyledi.

Verstappen, "Evet, zor bir gündü. Daha yarışın başında lastiklerde sorun yaşamaya başladık ve bu olay, yarış boyunca tüm lastiklerde devam etti. Özellikle Charles'a atak yapamayacak kadar çok aşınma yaşıyordum. Buna rağmen ikinci olmak, zorlu bir günün ardından iyi bir sonuç oldu."

"Bu mücadele tüm sene boyunca devam edecek. Bunu görmek harika." dedi.

Yarışın başında, Avrupa'da birçok yarışta olduğu gibi pist Verstappen taraftarlarının sebep olduğu turuncu dumanlarla kaplandı. Verstappen bunun rahatsız edici olmadığını söyledi.

Verstappen, "Bence güzeldi. Bana göre harika bir renk, bu yüzden onun içerisinden geçmeyi pek önemsemiyorum. Ancak biliyorsunuz, bu kadar fazla taraftarın Avusturya'ya geldiğini görmek harikaydı. Tabii ki onlara galibiyet verememek üzücüydü ancak yine de ikincilik iyi bir sonuç." dedi.