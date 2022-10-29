Verstappen: "Lastik ısıtıcı battaniyelerin kalkmasıyla kazalar artacak"

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F1, bir süredir lastik battaniyelerini kaldırma konusunda fikirleri değerlendiriyor. Normalde 2021'de lastik ısıtıcı battaniyelerin kaldırılması planlanmıştı ancak 18 inç lastiklerin bir sene daha ertelenmesiyle bu planda ertelendi.

Takımlar şu anda lastik ısıtıcı battaniyeleri kullanıyorlar ancak seneler ilerledikçe battaniyelerin etkisi düşürülüyor. Geçen sene lastik ısıtıcı battaniyeler 100 dereceye ayarlanırken, bu sene 70 derece ile sınırlandırıldı. 2023'te bu rakam 50 dereceye düşerken 2024'te battaniyeler tamamen kaldırılacak.

Takımların Amerika GP hafta sonunda 2. antrenmanda yaptıkları lastik testlerinde, lastik battaniyeleri 50 dereceye ayarlanmıştı. Verstappen, o sürüşlerin pek keyifli olmadığını söyledi.

Verstappen, "Evet, keyifli değildi. 50 derece ısıtılmış lastikleri kullandım. Neredeyse pit yolunda spin atacaktım."

"En sert lastikler takılıydı ancak bu konuda daha yapılacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Lastik battaniyeleri varsa, onları neden tam ayarında kullanmıyoruz?"

Max Verstappen, Red Bull Racing, talks to the press Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ya tam kullanmalıyız ya da hiç kullanmamalı, ortası olmamalı çünkü zaten onları kullanıyoruz. Yenilerini almamıza gerek yok."

"Çok fazla kaza olacağını düşünüyorum. Şu anda olana göre öyle olacağını düşünüyorum. Zor olacak."

"Lastik aşınması da tamamen farklı olacak çünkü lastikleriniz çok soğuk oluyor. İlk turlarda çok fazla kayacağız."

"Lastik basınçları tavan yapacak, bu yüzden lastikler çok fazla aşınacak. Şu anda bu durumdan keyif almıyorum, çok sayıda sürücü aynısını söylüyor ve bunun için kesinlikle bir çözüm bulmalıyız."

"Austin, yüksek hızlı virajları sayesinde lastikleri kolayca ısıtabildiğiniz bir pist. Ancak Monako gibi bir cadde pistine gittiğinizi düşünün, her şey yarı yarıya düşecek."

"Lastiklerinizde istediğiniz sıcaklığa ulaşana kadar yarışın neredeyse yarısı geçebilir." dedi.

2023 lastikleri için ikinci test seansı, bugün Meksika'daki ikinci antrenmanda yapılacak. Verstappen, bu testlerin drift şovu olacağını düşünüyor.

Verstappen diğer taraftan, lastik ısıtıcı battaniyelerin yasaklanmasının, GT yarışlarındaki gibi geç pit stop stratejilerini daha güçlü hale getireceği düşüncelerine karşı çıktı.

Verstappen, "GT araçlarındaki güç çok daha az oluyor. F1 araçları aynı zamanda çok ağır. Bunu denedim ve onları sürmek neredeyse imkansız."

"Ve boş zamanlarımda GT araçlarını kullanıyorum. Lastik battaniyesi olmadan GT3 aracını kullandım ancak o araçlar hatayı daha fazla affediyor ve onları yönetmek, bu F1 araçlarını yönetmeye göre çok daha kolay çünkü bu F1 araçlarında gaza biraz fazla basarsanız, motordaki güç ile (lastikler soğukken) büyük bir kaza yapabilirsiniz." dedi.