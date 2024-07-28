Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Verstappen: "Lastik aşınması bugün önemli bir rol oynayacak"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Belçika GP'de lastik aşınmasının büyük fark yaratacağı görüşünde.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Erik Junius

Hollandalı pilot bugnkü yarışa 11. sıradan başlayacak ve ne kadar çabuk ön bölüme yükseleceği merak konusu.

Yarışa kısa bir süre kala konuşan Verstappen şöyle dedi: "Takım iyi bir hafta sonu geçiriyor ve hedefimiz güçlü bir yarış çıkarmak."

"Sanırım ön bölüme çıkmak zor olacak çünkü pek çok insan benzer bir yarış temposuna sahip."

"İş lastik aşınmasını kontrol etmeye bağlı olacak ve ben de elimden geleni yapacağım. İyi bir sonuç almayı umuyorum."

"Aracın hızlı olduğunu biliyoruz ama mücadele hiç de kolay olmayacak. Stratejinin önemli olacağını düşünüyorum."

Sergio Perez ise az önce verdiği röportajda hedefini zafer olarak belirledi.

“Bugün kazanmak için bir fırsatımız olduğunu düşünüyorum."

"Uzun bir yarış olacak çünkü herkes birbirine çok yakın. Üç ya da dört takım zafere ulaşabilir, bu yüzden pek çok şey stratejiye bağlı olacak."

"Rakiplerimizin kuru zeminde ne kadar hızlı olacağını göreceğiz ama bence iyi durumdayız."

"Bu benim için çok önemli bir yarış. Ön sıradan başlarken hedefimiz kazanmak olacak."

Spa'da yağmur sıralaması: Charles Leclerc 1. sırada Sergio Perez'in önünde!

Spa'da yağmur sıralaması: Charles Leclerc 1. sırada Sergio Perez'in önünde!

Fotoğraf: Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Red Bull'a göre Macaristan'da kaybedilen 7 puan Norris'in şampiyonluğuna mâl olabilir
Sonraki haber Canlı sohbet: Belçika GP Yarış

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"
Hamilton: "Strateji doğru yapılsaydı, Russell benim yarışıma dahil olmazdı"

Hamilton: "Strateji doğru yapılsaydı, Russell benim yarışıma dahil olmazdı"

Formula 1
Belçika GP
Hamilton: "Strateji doğru yapılsaydı, Russell benim yarışıma dahil olmazdı"
Leclerc: "Mutlu değilim çünkü önümüzde Red Bull değil, Mercedes var"

Leclerc: "Mutlu değilim çünkü önümüzde Red Bull değil, Mercedes var"

Formula 1
Belçika GP
Leclerc: "Mutlu değilim çünkü önümüzde Red Bull değil, Mercedes var"

Son Haberler

Spa'nın ardından Perez'in koltuğu tehlikede mi?

Spa'nın ardından Perez'in koltuğu tehlikede mi?

F1 Formula 1
Belçika GP
Spa'nın ardından Perez'in koltuğu tehlikede mi?
Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"

Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"

F1 Formula 1
Belçika GP
Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"
Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"

Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"

F1 Formula 1
Belçika GP
Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

F1 Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye