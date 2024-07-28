Verstappen: "Lastik aşınması bugün önemli bir rol oynayacak"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Belçika GP'de lastik aşınmasının büyük fark yaratacağı görüşünde.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Erik Junius
Hollandalı pilot bugnkü yarışa 11. sıradan başlayacak ve ne kadar çabuk ön bölüme yükseleceği merak konusu.
Yarışa kısa bir süre kala konuşan Verstappen şöyle dedi: "Takım iyi bir hafta sonu geçiriyor ve hedefimiz güçlü bir yarış çıkarmak."
"Sanırım ön bölüme çıkmak zor olacak çünkü pek çok insan benzer bir yarış temposuna sahip."
"İş lastik aşınmasını kontrol etmeye bağlı olacak ve ben de elimden geleni yapacağım. İyi bir sonuç almayı umuyorum."
"Aracın hızlı olduğunu biliyoruz ama mücadele hiç de kolay olmayacak. Stratejinin önemli olacağını düşünüyorum."
Sergio Perez ise az önce verdiği röportajda hedefini zafer olarak belirledi.
“Bugün kazanmak için bir fırsatımız olduğunu düşünüyorum."
"Uzun bir yarış olacak çünkü herkes birbirine çok yakın. Üç ya da dört takım zafere ulaşabilir, bu yüzden pek çok şey stratejiye bağlı olacak."
"Rakiplerimizin kuru zeminde ne kadar hızlı olacağını göreceğiz ama bence iyi durumdayız."
"Bu benim için çok önemli bir yarış. Ön sıradan başlarken hedefimiz kazanmak olacak."
Spa'da yağmur sıralaması: Charles Leclerc 1. sırada Sergio Perez'in önünde!
Fotoğraf: Motorsport Images
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