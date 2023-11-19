Verstappen Las Vegas'ta sonunda mutlu: "Kesinlikle eğlenceliydi!"

Hafta sonunun en olumsuz konuşan ismi olan Verstappen, daha açılışın ardından Las Vegas GP'nin %99 şov, %1 sportif etkinlik olduğunu söylemişti.

Pisti beğenmediğini söyleyen Verstappen, antrenmanlar ve sıralamaların ardından benzer yönde görüşünü sürdürdü.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Verstappen, ilk virajda liderliği ele geçirse de pole pozisyonundan başlayan Charles Leclerc'i pist dışına ittiği için 5 sn zaman cezası aldı. Pit stoplarda ana rakipleri Leclerc ve George Russell'ın da gerisine düşen Verstappen, Russell'la yaşadığı temasın ardından piste giren güvenlik aracıyla yeniden pite girdi ve bu kendisi için dönüm noktası oldu.

Verstappen kalan bölümde pist üstünde Oscar Piastri, Sergio Perez ve Charles Leclerc'i geçerek yeniden ilk sıraya yükseldi ve oradan kazanmayı başardı.

Verstappen bu zaferle, bu sezon 18. yarışını kazanarak kendisine ait rekoru yeni bir seviyeye taşırken kariyerinin 53. yarış zaferini alarak tüm zamanların en çok kazananlar listesinde 3. sıradaki Sebastian Vettel'i yakaladı.

Verstappen, yarıştan sonraki ilk basın toplantısında çok eğlenceli bir yarış olduğunu kabul etti.

"Çok eğlenceliydi. Gelecek yıl için şimdiden heyecanlıyız"

Verstappen, "Zor bir yarıştı. Başlangıçta pozisyon kazanmaya çalıştım. İkimiz de (kendisi ve Leclerc) oldukça geç fren yaptık ve yol tutuşum tükendi, bu yüzden biraz genişe çıktık."

"Hakemler bunun için bana bir ceza verdi ve bu bizi geri adım attırdı. Birkaç aracı geçmem gerekti ancak Güvenlik Aracı vardı, yani o noktada çok şey oluyordu."

"Sonra düzlüğe çıktık. Onlarla mücadeleye girmek için birkaç aracı geçmek zorunda kaldım. DRS burada çok güçlüydü. Öne geçtiğinizde bile, arkadaki DRS'de kalırsa, size geri dönme fırsatına sahip oluyordu, bu yüzden bugün çok iyi bir yarış oldu. Kesinlikle çok eğlenceliydi." dedi.

Russell ile olan teması için Verstappen, "Yapı iyiydi ama asla ideal değildi. Araçta her zaman biraz daha fazla önden kayma vardı ama neyse ki yine de yarışı kazanabildik."

"Harika bir kalabalık vardı. Umarım herkes keyif almıştır. Biz kesinlikle eğlendik, gelecek yıl buraya tekrar gelmek ve benzer bir şey yapmak için şimdiden heyecanlıyız." şeklinde konuştu.