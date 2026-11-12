Formula 1
Verstappen, Las Vegas’ta ikinciliği garantileyebilir mi?
2026 sezonunun son üç yarışına girilirken Max Verstappen’in pilotlar şampiyonasında ikinciliği garantilemesi için en erken ihtimal Katar GP’si olacak.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 12 Kas 2026 17:50
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images
Brezilya GP’sinin ardından 279 puana ulaşan Red Bull pilotu Max Verstappen, 262 puanlı George Russell’ın 17, 261 puanlı Lewis Hamilton’ın ise 18 puan önünde ikinci sırada yer alıyor.
Charles Leclerc (251) ve Lando Norris (246) de ikincilik mücadelesinin içinde kalmayı sürdürürken Las Vegas, Katar ve Abu Dabi yarışlarında kazanılabilecek toplam 75 puan bulunuyor.
Las Vegas’ta ikincilik garantilenemeyecek
Gazeteci Ben Hunt’ın hesaplamalarına göre Las Vegas’ta ne yaşanırsa yaşansın Verstappen’in veya başka bir pilotun ikinciliği garantilemesi mümkün görünmüyor. Hollandalı pilotun Las Vegas’ı kazanıp en yakın rakibi Russell’ın puan alamadığı en iyi senaryoda bile aradaki fark 42 puana çıkacak. Ancak Katar ve Abu Dabi’de kazanılabilecek toplam 50 puan kalacağı için Russell, Hamilton, Leclerc ve Norris’in matematiksel şansı devam edecek.
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Katar sonrası en az 26 puanlık fark gerekiyor
Katar Grand Prix’sinin tamamlanmasının ardından Abu Dabi’deki sezon finali öncesinde kazanılabilecek yalnızca 25 puan kalacak. Bu nedenle Verstappen’in Lusail’den tüm rakiplerinin en az 26 puan önünde ayrılması gerekiyor. Buna göre Hollandalı pilotun Las Vegas ve Katar yarışlarının toplamında George Russell’dan en az 9, Lewis Hamilton’dan ise en az 8 puan fazla toplaması şart.
Verstappen’in, 28 puan gerisindeki Charles Leclerc karşısında iki yarışta en fazla 2 puan kaybetme lüksü bulunuyor. 33 puan gerideki Lando Norris karşısında ise en fazla 7 puan kaybedebilir.
Verstappen’in Katar sonrasında Russell ile arasındaki farkın tam 25 puanda kalması durumunda Abu Dabi’de puan eşitliği ihtimali doğacak. Böyle bir durumda öncelikle galibiyet sayılarına bakılacak. Ancak Verstappen ve Russell’ın bu sezon üçer galibiyeti bulunduğundan, eşitlik hâlinde ikincilik ve diğer yarış dereceleri belirleyici olacak.
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Carlos Sainz, Williams
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Mercedes’in takım emirleri dengeleri değiştirebilir
Şampiyona ikinciliği mücadelesindeki en kritik belirsizliklerden biri, Mercedes’in George Russell’a vereceği destek. Takım patronu Toto Wolff, henüz kesinleşmiş bir takım emri bulunmadığını belirtse de Russell’ın ikinciliği için tüm imkânların seferber edilebileceğinin sinyalini vermişti.
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