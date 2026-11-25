Formula 1 Las Vegas GP
Verstappen, Las Vegas’ta 40 saat GTA 6 oynadığını açıkladı: “Yüzde 80'ini bitirdim”
Geçişlerle dolu Las Vegas mücadelesinde zafere ulaşan Max Verstappen, hafta sonunda toplam 40 saat GTA 6 oynadığını söyledi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 25 Kas 2026 13:15
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
McLaren ikilisinin önünde zafere ulaştığı Las Vegas Grand Prix hafta sonunda Max Verstappen, pist dışındaki neredeyse tüm vaktini uzun bir bekleyişin ardından geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan Rockstar Games’in GTA 6 oyununu oynayarak geçirdiğini söyledi.
Yarıştan sonra katıldığı canlı yayında 40 saatten fazla GTA 6 oynadığını belirten Hollandalı pilot, "Vegas'ta akşamları ve sabahları çok fazla oynadım.” dedi. Verstappen, yayındaki arkadaşının, “Vaktini iyi geçirmişsin” yorumunaysa, “Evet” diyerek cevap verdi ve şunu ekledi: “Zaten dışarı çıkıp etrafta dolaşamıyorum.”
Aynı yayında oyunun ana hikayesinin yüzde 80’ini tamamladığını belirten Verstappen, ara sahneleri sıkıcı bulduğu için geçtiğini de aktardı.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
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