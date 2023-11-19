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Verstappen: "Las Vegas GP'de Leclerc'i pist dışına ittiğim için verilen ceza doğru"

Max Verstappen, hakemlerin Las Vegas GP Grand Prix'inin startında Charles Leclerc'i pist dışına ittiği için kendisine verilen cezanın 'muhtemelen doğru karar' olduğunu düşünüyor.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, ahead of George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45, the rest of the field at the start

Verstappen ve Leclerc yarışta ilk çizgide start aldı. Verstappen, sola doğru olan virajın iç çizgisini alarak liderliği yükseldi.

Ancak Fernando Alonso'nun arkalarda spin atması ve diğer pilotların da temaslarının kanıtladığı üzere, yepyeni yüzeyde yol tutuşu son derece kısıtlı olduğundan, Verstappen Leclerc ile pirlikte pist dışına çıktı.

Hakemler olayla ilgili inceleme yaparken Verstappen liderliğini sürdürdü. Red Bull pilotu kısa süre sonra rakibini pist dışına ittiği için 5 saniye zaman cezası aldı.

Şampiyon pilot, Ferrari ile yarış boyunca sıkı bir mücadeleye girmiş olsa da bu sezonki 18. galibiyetine ulaştı. Verstappen, direk başında farklı düşünse de cezayı hak ettiğii kabul etti.

Verstappen, "İkimizde pozisyonumuzu korumak için çok geç fren yaptık ama ben biraz içerideydim. Burada yarış çizgisinden biraz çıktığınız anda yol tutuşu çok düşük oluyor ve öyle de oldu. Fren yaptım ama yol tutuşu yoktu."

"Charles'ı pist dışına itmek istememiştim ama yavaşlayamadım ve dört tekerlek üzerinde kaymaya başladım."

"O sırada ben de adrenalin doluydum ve bu karardan mutsuzdum. Ama geriye dönüp baktığımda muhtemelen doğru kararın bu olduğunu görüyorum."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position

Verstappen, Leclerc'ten uzaklaşarak aldığı cezayı telafi etmeye çalıştı. Ancak orta hamur lastiklerinin tükendiğini gören Verstappen, Monaco'lu pilota pit stopundan hemen önce geçildi.

Ancak, yarış ortasındaki güvenlik aracı periyodunda yeni set sert hamur lastiklerini takarak temposunu yükseltti ve Leclerc'i geçti. 2023'teki 18. galibiyetine ulaşan Verstappen, güvenlik aracından önce George Russell ile temas yaşadı.

Verstappen, 12 virajda Russell'ı geçmeye çalıştı. Ancak Britanyalı pilot rakibinin üzerine kapıyı kapattı. Bu temas sonrası çarpışmaya neden olduğu için Russell'a 5 saniye zaman cezası verildi.

Verstappen, "Bunu kasıtlı yapmadı. Sanırım onu o virajda geçmemi beklemiyordu."

"Çünkü öyle hissettim. İçeriye girdim ve o sanki orada kimse yokmuş gibi döndü. Sanırım beni görmedi." dedi.

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