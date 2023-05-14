Verstappen: "Lambiase ile harika bir ilişkimiz var"

Lambiase ve Verstappen'in ilişkisi ve aralarındaki iletişimin oldukça iyi olduğu biliniyor. Özellikle Red Bull patronu Christian Horner bunun çok sağlıklı bir ilişki olduğunu söylüyor.

SpeedWeek'in aktardığına göre Horner, "Aralarında her şey yolunda."

"Gianpiero aklındakileri söylemekten çekinmiyor. İkisi arasındaki dinamik o kadar yoğun ki, arada kendinize kimin pilot kimin mühendis olduğunu sormanız gerekiyor."

"Bence bir pilot ve yarış mühendisi arasındaki çalışma başarının temelidir. Mühendis, pilotun ihtiyaç duyduğu şeyleri uygulayabilmelidir. Sebastian Vettel ile Guillaume Rocquelin [Rocky] arasındaki kadar güçlü bir bağ olduğunu görüyorum." dedi.

Verstappen ayrıca, yarış sırasında bu şekilde görünse de, ikisi arasında kesinlikle bir gerginlik olmadığını açıkça belirtti.

Verstappen, "Benim gibi Gianpiero da neler olup bittiği konusunda açık sözlü."

"Birbirimize karşı temelde dürüstüz, bu da özellikle yarış pistinde işlerin iyi gitmediği anlarda çok değerli."

"Bu süreçte, birinin diğerine karşı çok katı olması gereken durumlar da olabiliyor. Ama bu önemli bir şey. Telsizde bile hata yaptığımda bunu gösterecek birine ihtiyacım var."

Daha önce Talking Bull podcast'inde Verstappen, şöyle demişti: "Radyoda birbirimize karşı o kadar açığız ki, birisi birbirimize kızgın olduğumuzu düşünebilir. Ben bile zaman zaman öyle sanıyorum."

"Ama birbirimize asla kızmıyoruz, sadece daha fazla hız bulmanın yollarını arıyoruz."

Max Verstappen, Red Bull Racing celebrates with his race engineer Gianpiero Lambiase Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"O kadar iyi anlaşıyoruz ki hararetli bir tartışmadan sonra birbirimizden özür dilemeye gerek kalmıyor. Harika bir çalışma ilişkimiz var ve birbirimizi zorluyoruz. Bu ikimizi de tetikte tutuyor."

Lambiase de ilişkilerinde dürüstlüğün öneminin altını çiziyor.

Red Bulletin Heroes dergisine verdiği demeçte, "Bir pilot ile yarış mühendisi arasındaki ilişki karşılıklı güvene dayanır."

"Bir pilot ne kadar açık sözlü olursa, takıma da o kadar güvenir."

"Tecrübelerime göre, eğer bir pilot araç hakkında dürüstçe fikir beyan etmeyi bırakırsa sonuçlar daha da kötüleşiyor. Max açık sözlü, ben de öyleyim. Bu da onunla çalışmayı çok açık, dürüst ve kolay hale getiriyor."

"Bazı pilotlar verilerin özüne inmek isterken, diğerleri hiç dahil olmak istemez. Ancak Max, aracın sınırlarını nerede zorlayabileceğini ve daha hızlı sürmek için tam olarak neye ihtiyacı olduğunu çok net bir şekilde açıklıyor."

"Onun talimatları sayesinde her zaman ne yapacağımızı biliyoruz. Net bir şekilde iletişim kurabilen bir pilot büyük bir hediyedir."

"Yarış için inanılmaz derecede doğal bir hissi var ve iyi bir analitik zekâya sahip. Bazı pilotlar bu kadar hızlı olmak için zamana ihtiyaç duyar ama Max hemen hızlıydı."

"Aracın sınırlarını ve daha da hızlı gitmesi için ne yapması gerektiğini biliyor. Bu yüzden biz mühendisler için onu dinlemek mantıklı." dedi.