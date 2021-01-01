Verstappen, Kvyat'ın eski kız arkadaşıyla aşk yaşıyor

Formula 1 gridinin yetenekli isimlerinden Max Verstappen, uzun süredir Dilara Şanlık'la aşk yaşıyordu ve ikili geçtiğimiz aylarda ilişkilerine son verdiler.

Sonrasında Kelly Piquet ile Verstappen'in aşk yaşadığı dedikoduları dolaşmaya başladı. İkili sık sık sosyal medyadan birbirlerinin fotoğraflarının altına yorumlar yapıyorlardı.

Bugün Piquet ile bir fotoğrafını yayınlayan Verstappen aşk iddialarını da doğrulamış oldu.

Aralık ayında 32 yaşına giren ve Max'ten 9 yaş daha büyük olan Piquet, uzun süre boyunca Daniil Kvyat'la beraberdi. İkilinin Penolope adında bir kızı dünyaya gelmişti.

Hatta bu kız bebek, Kvyat'ın podyuma çıktığı 2019 Almanya GP'nin yapıldığı gün dünyaya geldi ve Rus pilot oldukça sevinçliydi.

Ama ikili, 2019'un sonunda ilişkilerine son verdi.