Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Kvyat'ın eski kız arkadaşıyla aşk yaşıyor

paylaşım
yorumlar
Verstappen, Kvyat'ın eski kız arkadaşıyla aşk yaşıyor
Ekleyen:
, Editör

Max Verstappen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla beraber Daniil Kvyat'ın eski kız arkadaşı Kelly Piquet ile aşk yaşadığını açıklamış oldu.

Formula 1 gridinin yetenekli isimlerinden Max Verstappen, uzun süredir Dilara Şanlık'la aşk yaşıyordu ve ikili geçtiğimiz aylarda ilişkilerine son verdiler.

Sonrasında Kelly Piquet ile Verstappen'in aşk yaşadığı dedikoduları dolaşmaya başladı. İkili sık sık sosyal medyadan birbirlerinin fotoğraflarının altına yorumlar yapıyorlardı.

Bugün Piquet ile bir fotoğrafını yayınlayan Verstappen aşk iddialarını da doğrulamış oldu.

Aralık ayında 32 yaşına giren ve Max'ten 9 yaş daha büyük olan Piquet, uzun süre boyunca Daniil Kvyat'la beraberdi. İkilinin Penolope adında bir kızı dünyaya gelmişti.

Hatta bu kız bebek, Kvyat'ın podyuma çıktığı 2019 Almanya GP'nin yapıldığı gün dünyaya geldi ve Rus pilot oldukça sevinçliydi.

Ama ikili, 2019'un sonunda ilişkilerine son verdi.

 
F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Önceki haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Sonraki haber

Haas'la yolları ayıran Jack & Jones, Mazepin'in videosunu kınadı

Haas'la yolları ayıran Jack & Jones, Mazepin'in videosunu kınadı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen, Kvyat'ın eski kız arkadaşıyla aşk yaşıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Kvyat'ın eski kız arkadaşıyla aşk yaşıyor

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Aston Martin F1 Team'in logosu ortaya çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin F1 Team'in logosu ortaya çıktı

Haas'la yolları ayıran Jack & Jones, Mazepin'in videosunu kınadı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas'la yolları ayıran Jack & Jones, Mazepin'in videosunu kınadı

İtalyan basınına göre Daimler, Hamilton'la kontrat süresinde anlaşamıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İtalyan basınına göre Daimler, Hamilton'la kontrat süresinde anlaşamıyor

Ferrari, Hublot yerine Richard Mille ile anlaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Hublot yerine Richard Mille ile anlaştı

Kvyat ve Piquet ayrıldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kvyat ve Piquet ayrıldı

F1'de 2021'i tanımlayacak olan saklı teknoloji savaşı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

F1'de 2021'i tanımlayacak olan saklı teknoloji savaşı

Son Haberler

Haas'la yolları ayıran Jack & Jones, Mazepin'in videosunu kınadı
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas'la yolları ayıran Jack & Jones, Mazepin'in videosunu kınadı

Verstappen, Kvyat'ın eski kız arkadaşıyla aşk yaşıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Kvyat'ın eski kız arkadaşıyla aşk yaşıyor

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
F1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Webber: "Russell'ın formu, Hamilton'la görüşmelerde Wolff'un lehine oldu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Webber: "Russell'ın formu, Hamilton'la görüşmelerde Wolff'un lehine oldu"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen, Kvyat'ın eski kız arkadaşıyla aşk yaşıyor

55 dk
2
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

1s
3
Formula 1

Aston Martin F1 Team'in logosu ortaya çıktı

12s
4
Formula 1

Haas'la yolları ayıran Jack & Jones, Mazepin'in videosunu kınadı

25 dk
5
Formula 1

İtalyan basınına göre Daimler, Hamilton'la kontrat süresinde anlaşamıyor

9s

Son Haberler

Haas'la yolları ayıran Jack & Jones, Mazepin'in videosunu kınadı
F1

Haas'la yolları ayıran Jack & Jones, Mazepin'in videosunu kınadı

Verstappen, Kvyat'ın eski kız arkadaşıyla aşk yaşıyor
F1

Verstappen, Kvyat'ın eski kız arkadaşıyla aşk yaşıyor

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
F1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Webber: "Russell'ın formu, Hamilton'la görüşmelerde Wolff'un lehine oldu"
F1

Webber: "Russell'ın formu, Hamilton'la görüşmelerde Wolff'un lehine oldu"

Abiteboul: "Formula 1 gelecekte bir ‘enerji savaş alanına' dönüşebilir"
F1

Abiteboul: "Formula 1 gelecekte bir ‘enerji savaş alanına' dönüşebilir"

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.