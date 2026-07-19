Verstappen, kuralları eleştirdi: “Formula 3 aracının gücüne denk geliyor”
Yeni motor kurallarını eleştiren Max Verstappen, Spa pistindeki güç kaybının sürüş zevkini baltaladığını ve araçların adeta F3 seviyesine düştüğünü söyledi.
Fotoğraf: Speedpictures
2026 yılıyla devreye giren yeni motor yönetmelikleri, pilotlar üzerinde ciddi bir memnuniyetsizlik yaratmaya devam ediyor. Belçika Grand Prix'si sıralama turlarının ardından konuşan dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen, yeni kuralların Spa-Francorchamps gibi ikonik bir pistte araçları adeta Formula 3 seviyesine indirdiğini belirterek kuralları sert bir dille eleştirdi.
Pilotların en çok keyif aldığı pistlerin başında gelen Spa’da, yeni motorların getirdiği batarya ve enerji yönetimi kısıtlamaları sıralama turlarında zorluklar oluşturdu. Yaşanan güç kaybına dikkat çeken Hollandalı pilot, durumun sürüş zevkini tamamen baltaladığını vurguladı: "İkinci sektörün çok büyük bir kısmında sadece içten yanmalı motorla sürüyoruz. Bu da ne kadar güç demek? Yaklaşık 450-500 beygir.”
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Marc Fleury
“Sanırım bu değerler, bir Formula 1 aracının yere basma kuvvetine sahip bir Formula 3 aracının ürettiği güce denk geliyor. Haliyle böyle bir aracı sürmenin pek de heyecan verici olmadığını tahmin edebilirsiniz.”
“Dürüst olmak gerekirse burada oturup tekrar şikâyet etmek istemiyorum, çünkü muhtemelen kapıdan çıktığımda birileri beni vuracak.”
“Kendimi zihinsel olarak bu duruma alıştırıyor ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.”
“Tabii ki Formula 1'de yapmayı sevdiğim şey bu değil ama evde oturup hiçbir şey sürmemek de bir çözüm değil."
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