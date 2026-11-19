Formula 1 Las Vegas GP
Verstappen: "Kuralları ben yazsaydım bazı pistlerde yarışmazdık"
Max Verstappen, V8 motorların Formula 1'e dönüşünü doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor. Ancak kuralları belirleme yetkisi kendisinde olsaydı çok daha kapsamlı değişikliklere gideceğini belirtiyor.
Ronald Vording Zeynep Taş
Yayın tarihi: 19 Kas 2026 06:50
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Formula 1'in 2.1 litrelik turboşarjlı V8 motor ve daha küçük bir elektrikli güç ünitesi üzerinde anlaşmaya vardığı ve söz konusu motorların 2030'da geri döneceği birçok kez gündeme gelse de bu konuda henüz kesin bir açıklama yapılmadı.
Mevcut teknik düzenlemelerin en büyük eleştirmenlerinden biri olan dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen, aynı zamanda gridde en çok değişiklik isteyen pilotlardan biri olarak biliniyor.
Hollandalı pilot, Formula 1'in geleceğe yönelik planlarını olumlu karşılasa da bu değişikliklerin kendisini seride tutmaya yeterli olup olmayacağını bilmiyor.
Verstappen, "2030'dan sonra ne yapacağımı şu anda söyleyemem fakat sporun gelişimi açısından iyi bir yönde ilerliyoruz." dedi.
Verstappen'in Hollanda Grand Prix'si öncesinde imzaladığı sözleşme 2030 sezonunun sonuna kadar devam ediyor. Bu da Hollandalı sürücünün yeni teknik düzenlemeleri en azından bir süre deneyimleyeceği anlamına geliyor.
Motorsport.com, Verstappen'e 2030 için hazırlanan planların, kuralları kendisi belirleseydi nasıl düzenlemeler yapacağı sorusunu yöneltti.
Verstappen, "Eğer kararlar bana ait olsaydı ben bazı pistlerde yarışmaya izin vermezdim. Ayrıca turboyu ve elektrik gücünü de ortadan kaldırırdım."
"Belki geçiş esnasında ekstra güç sağlayan bir sistem olarak kullanılabilirdi ancak batarya tarafında bu kadar fazla güç olmasını istemezdim. Bu yüzden bazı pistlerde yarışamazdık."
"Bana kalsa V10 motorlara ya da benzeri bir döneme geri dönerdik ama bunun gerçekçi bir seçenek olmadığını biliyorum."
"Yine de şu an sporun doğru yönde bir adım attığını düşünüyorum. Ancak tekrar belirtmek gerekirse bu henüz kesinleşmedi; sanırım üzerinde anlaşmaları gereken birkaç konu daha var." şeklinde yanıt verdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
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