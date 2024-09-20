Verstappen, 'küfürlü' demeci yüzünden FIA'ya çağrıldı!
Verstappen, perşembe günkü basın toplantısında kullandığı 'kötü' dil nedeniyle FIA hakemleri tarafından dinlenecek.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Singapurdaki ilk antrenman seansının ardından FIA tarafından gelen ilginç dökümanda, Max Verstappen’in Perşembe günü Singapur GP öncesinde yapılan basın toplantısındaki dil kullanımı nedeniyle hakemler tarafından dinleneceği belirtildi.
Hollandalı pilota Bakü'deki kötü temposunun nedeni sorulduğunda "Araç s** gibiydi" cevabını vermişti.
Ayrıca Verstappen, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in küfür ve argo sözlere karşı aldığı tutumu da eleştirmişti.
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