Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Singapur GP

Verstappen, 'küfürlü' demeci yüzünden FIA'ya çağrıldı!

Verstappen, perşembe günkü basın toplantısında kullandığı 'kötü' dil nedeniyle FIA hakemleri tarafından dinlenecek.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Singapurdaki ilk antrenman seansının ardından FIA tarafından gelen ilginç dökümanda, Max Verstappen’in Perşembe günü Singapur GP öncesinde yapılan basın toplantısındaki dil kullanımı nedeniyle hakemler tarafından dinleneceği belirtildi.

Hollandalı pilota Bakü'deki kötü temposunun nedeni sorulduğunda "Araç s** gibiydi" cevabını vermişti.

Ayrıca Verstappen, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in küfür ve argo sözlere karşı aldığı tutumu da eleştirmişti.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Singapur GP 1. antrenman seansı: Leclerc lider, Norris ikinci
Sonraki haber İddia: McLaren'ın Bakü'deki tartışmalı arka kanadı yasaklandı!

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
MotoGP Emilia Romagna Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci

MotoGP Emilia Romagna Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci

MotoGP
Emilia-Romagna GP
MotoGP Emilia Romagna Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci
MotoGP Emilia Romagna Sıralama: Bagnaia tur rekoruyla pole'de, Martin ikinci

MotoGP Emilia Romagna Sıralama: Bagnaia tur rekoruyla pole'de, Martin ikinci

MotoGP
Emilia-Romagna GP
MotoGP Emilia Romagna Sıralama: Bagnaia tur rekoruyla pole'de, Martin ikinci
MotoGP Emilia Romagna Antrenman: Acosta lider, Quartararo ikinci

MotoGP Emilia Romagna Antrenman: Acosta lider, Quartararo ikinci

MotoGP
Emilia-Romagna GP
MotoGP Emilia Romagna Antrenman: Acosta lider, Quartararo ikinci
Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
Verstappen: "Yarın ikincilikten yarışı kazanma şansımız var"

Verstappen: "Yarın ikincilikten yarışı kazanma şansımız var"

Formula 1
Singapur GP
Verstappen: "Yarın ikincilikten yarışı kazanma şansımız var"
Verstappen: "Red Bull'un Singapur'da kazanmak için 'küçük bir mucizeye' ihtiyacı var"

Verstappen: "Red Bull'un Singapur'da kazanmak için 'küçük bir mucizeye' ihtiyacı var"

Formula 1
Singapur GP
Verstappen: "Red Bull'un Singapur'da kazanmak için 'küçük bir mucizeye' ihtiyacı var"
Verstappen, 's***' dediği için FIA'dan ceza aldı

Verstappen, 's***' dediği için FIA'dan ceza aldı

Formula 1
Singapur GP
Verstappen, 's***' dediği için FIA'dan ceza aldı
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Marko: "Tempomuz Colapinto ile aynı"

Marko: "Tempomuz Colapinto ile aynı"

Formula 1
Singapur GP
Marko: "Tempomuz Colapinto ile aynı"
Verstappen: "Ricciardo 'herkesin hayal ettiği' bir F1 kariyerine sahip"

Verstappen: "Ricciardo 'herkesin hayal ettiği' bir F1 kariyerine sahip"

Formula 1
Singapur GP
Verstappen: "Ricciardo 'herkesin hayal ettiği' bir F1 kariyerine sahip"
Marko, Verstappen'in başka takıma gitme ihtimalini değerlendirdi

Marko, Verstappen'in başka takıma gitme ihtimalini değerlendirdi

Formula 1
Singapur GP
Marko, Verstappen'in başka takıma gitme ihtimalini değerlendirdi

Son Haberler

Sainz, FIA tarafından incelemeye alındı!

Sainz, FIA tarafından incelemeye alındı!

F1 Formula 1
Singapur GP
Sainz, FIA tarafından incelemeye alındı!
Verstappen: "Yarın ikincilikten yarışı kazanma şansımız var"

Verstappen: "Yarın ikincilikten yarışı kazanma şansımız var"

F1 Formula 1
Singapur GP
Verstappen: "Yarın ikincilikten yarışı kazanma şansımız var"
MotoGP Emilia Romagna Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci

MotoGP Emilia Romagna Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci

MGP MotoGP
Emilia-Romagna GP
MotoGP Emilia Romagna Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci
Norris: "Soğukkanlılığımı koruyarak yapmam gerekeni yaptım"

Norris: "Soğukkanlılığımı koruyarak yapmam gerekeni yaptım"

F1 Formula 1
Singapur GP
Norris: "Soğukkanlılığımı koruyarak yapmam gerekeni yaptım"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye