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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Küçükken Vettel'in galibiyetlerini izlerdim"

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Verstappen: "Küçükken Vettel'in galibiyetlerini izlerdim"
Ekleyen:
, Editör
25 Ara 2019 13:40

Max Verstappen, Formula 1'i TV'den izlediği zamanlarda yarışları sürekli Sebastian Vettel'in kazandığını söyledi.

Uzun bir karting döneminin ardından Max Verstappen, 2015 yılında Toro Rosso ile Formula 1'e adım atmıştı.

2010-13 yılları arasında Sebastian Vettel, Formula 1'de çok sayıda yarış kazanırken, Verstappen o dönem karting yarışlarında yer alıyordu.

Genç sürücü, küçükken hep Vettel'in galibiyetleri nedeniyle çalan Alman marşını dinlemek zorunda kaldığını ve bir noktada bunun bitmesini istediğini söyledi.

Verstappen, "On yıldan fazla bir süre Formula 1'i televizyondan seyrettim, bu yüzden şampiyonada yer alma isteğim çok doğaldı."

"Küçükken Sebastian Vettel'in zaferlerini izlerdim. Sürekli Vettel’in zaferlerinden ötürü Alman marşını duyardım ve 'Cidden bu ne zaman sona erecek? Başka marşlar da olmalı' diye düşünürdüm." dedi.

Verstappen, Formula 1 aracı kullanırken çok fazla baskı hissetmediğini ve çok rahat olduğunu söyledi.

“Bence pilotun direksiyon başındaki sakinliği ve baskı ile başa çıkma yeteneği, o pilotun karakterine bağlı."

"Bazı pilotlar yarışlarda sürekli olarak takımla iletişim kuruyorlar. Nabızları yaklaşık bir dakikada 160, 170 ve 180 atım oluyor. Benim nabzım yaklaşık 120 atım. Çok fazla baskı hissetmiyorum ve oldukça rahat sürüyorum."

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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