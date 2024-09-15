Verstappen: "Kötü performansa rağmen fazla puan kaybetmedik"

Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, aracının sürülemez hale geldiğini ve lastiklerin sürekli tutunma kaybetmesi nedeniyle tempo yakalayamadığını söyledi.

Yarışın ardından basına konuşan Verstappen, şunları söyledi: "Sıralama turlarında yaptığımız değişikliklerin işe yaramadığını fark ettim ve yarışta daha da kötü oldu. Hiç fren yapamadım, virajlara atak yapamadım, bir lastik sürekli yerden kalkıyordu. Yavaş virajların hepsinde her yere sekip duruyordum, go-kart gibi oldu. Eğer asfaltla temasınız yoksa, tutuş da yok demektir."



"Orta hamur lastiklerde daha fazla aşınma yaşadık, sert hamurda ise biraz daha iyiydi. Ama Albon ve Lando'nun arkasında sıkıştım."



"Frenlerim ve lastiklerim aşırı ısındı, geri adım atmam gerekti. Sonrasında Russell'ın arkasına geldiğimde, lider gruba karşı tempomuz iyiydi. Ama aracım sürüş açısından çok zorluydu."



"Benim için oldukça kötü bir hafta sonu olmasına rağmen şampiyonada çok fazla puan kaybetmedik, sanırım çıkarılacak tek pozitif şey bu. Ayrıca çok daha iyisini yapabileceğimizi de biliyorum. Bir dahaki sefere bunu deneyeceğiz."