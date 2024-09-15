Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Azerbaycan GP

Verstappen: "Kötü performansa rağmen fazla puan kaybetmedik"

Max Verstappen, Bakü'deki yarışın beklenenden daha kötü geçtiğini söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, aracının sürülemez hale geldiğini ve lastiklerin sürekli tutunma kaybetmesi nedeniyle tempo yakalayamadığını söyledi.

Yarışın ardından basına konuşan Verstappen, şunları söyledi: "Sıralama turlarında yaptığımız değişikliklerin işe yaramadığını fark ettim ve yarışta daha da kötü oldu. Hiç fren yapamadım, virajlara atak yapamadım, bir lastik sürekli yerden kalkıyordu. Yavaş virajların hepsinde her yere sekip duruyordum, go-kart gibi oldu. Eğer asfaltla temasınız yoksa, tutuş da yok demektir."

"Orta hamur lastiklerde daha fazla aşınma yaşadık, sert hamurda ise biraz daha iyiydi. Ama Albon ve Lando'nun arkasında sıkıştım."

"Frenlerim ve lastiklerim aşırı ısındı, geri adım atmam gerekti. Sonrasında Russell'ın arkasına geldiğimde, lider gruba karşı tempomuz iyiydi. Ama aracım sürüş açısından çok zorluydu."

"Benim için oldukça kötü bir hafta sonu olmasına rağmen şampiyonada çok fazla puan kaybetmedik, sanırım çıkarılacak tek pozitif şey bu. Ayrıca çok daha iyisini yapabileceğimizi de biliyorum. Bir dahaki sefere bunu deneyeceğiz."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Sainz: "Bugün en hızlı pilot bendim, eve puansız dönmek üzücü"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Marko: "Doğru yönde ilerliyoruz"

Marko: "Doğru yönde ilerliyoruz"

Formula 1
Azerbaycan GP
Marko: "Doğru yönde ilerliyoruz"
Horner: "Sainz, Perez'in yarışını mahvetti"

Horner: "Sainz, Perez'in yarışını mahvetti"

Formula 1
Azerbaycan GP
Horner: "Sainz, Perez'in yarışını mahvetti"
Resmi: Perez ve Sainz'ın kazasına ceza çıkmadı

Resmi: Perez ve Sainz'ın kazasına ceza çıkmadı

Formula 1
Azerbaycan GP
Resmi: Perez ve Sainz'ın kazasına ceza çıkmadı
Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
Verstappen'in Bakü'deki 'kötü hafta sonunun' arkasındaki sebep ne?

Verstappen'in Bakü'deki 'kötü hafta sonunun' arkasındaki sebep ne?

Formula 1
Azerbaycan GP
Verstappen'in Bakü'deki 'kötü hafta sonunun' arkasındaki sebep ne?
Verstappen, sanal güvenlik aracı ihlali için uyarı aldı

Verstappen, sanal güvenlik aracı ihlali için uyarı aldı

Formula 1
Azerbaycan GP
Verstappen, sanal güvenlik aracı ihlali için uyarı aldı
Verstappen'in Bakü sıralama turlarında yaşadığı sorunun sebebi aracındaki ayar değişikliğiymiş

Verstappen'in Bakü sıralama turlarında yaşadığı sorunun sebebi aracındaki ayar değişikliğiymiş

Formula 1
Azerbaycan GP
Verstappen'in Bakü sıralama turlarında yaşadığı sorunun sebebi aracındaki ayar değişikliğiymiş
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Perez: "Bu, yılın başından beri araçta kaydettiğimiz en büyük ilerleme"

Perez: "Bu, yılın başından beri araçta kaydettiğimiz en büyük ilerleme"

Formula 1
Azerbaycan GP
Perez: "Bu, yılın başından beri araçta kaydettiğimiz en büyük ilerleme"
Verstappen: "Ferrari ve Leclerc, Bakü'de çok güçlü"

Verstappen: "Ferrari ve Leclerc, Bakü'de çok güçlü"

Formula 1
Azerbaycan GP
Verstappen: "Ferrari ve Leclerc, Bakü'de çok güçlü"
Red Bull: "Perez, Bakü'de takım emirleri verilirse Verstappen'i destekleyecek"

Red Bull: "Perez, Bakü'de takım emirleri verilirse Verstappen'i destekleyecek"

Formula 1
Azerbaycan GP
Red Bull: "Perez, Bakü'de takım emirleri verilirse Verstappen'i destekleyecek"

Son Haberler

Alonso: "Bakü'de tüm grid %100'e yakın bir sürüş sergiledi"

Alonso: "Bakü'de tüm grid %100'e yakın bir sürüş sergiledi"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Alonso: "Bakü'de tüm grid %100'e yakın bir sürüş sergiledi"
Norris: "Ferrari, Red Bull'dan daha büyük bir tehdit"

Norris: "Ferrari, Red Bull'dan daha büyük bir tehdit"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Norris: "Ferrari, Red Bull'dan daha büyük bir tehdit"
Colapinto: "Yarıştan sonra Hamilton ile el sıkışmak, günün en güzel anıydı"

Colapinto: "Yarıştan sonra Hamilton ile el sıkışmak, günün en güzel anıydı"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Colapinto: "Yarıştan sonra Hamilton ile el sıkışmak, günün en güzel anıydı"
Horner: "Red Bull'un McLaren'ı kovalaması F1 şampiyonluk mücadelesinin 'dinamiğini değiştiriyor'"

Horner: "Red Bull'un McLaren'ı kovalaması F1 şampiyonluk mücadelesinin 'dinamiğini değiştiriyor'"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Horner: "Red Bull'un McLaren'ı kovalaması F1 şampiyonluk mücadelesinin 'dinamiğini değiştiriyor'"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye