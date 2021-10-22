Verstappen: "Kötü hissetmedim, sadece trafikte batırdık"

Austin'deki ilk seansta Mercedes pilotlarının 0.9 saniye arkasında 3. sırada kalan Verstappen, 2. antrenman seansında lider takım arkadaşı Sergio Perez'in 0.8 saniye gerisinde 8. olabildi.

Verstappen, uzun sürüşlerde iyi bir görüntü sergilese de tek tur performansı açısından geride kaldı. Hollandalı sürücü, tek tur sürüşünde trafikte iyi iş çıkaramadıklarını söyledi.

Verstappen, "2. antrenman seansında yumuşak lastiklerle iyi bir tur atamadım. Burada genel olarak bunu başarmak pek kolay değil. Pist oldukça tümsekli ve araçta doğru dengeyi bulmak şu ana kadar pek kolay olmadı. Ancak bakabileceğimiz bazı pozitif şeyler var. Gece bunlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."

"Kısa sürüşlerde çok kötü hissetmedim. Sadece trafik konusunda biraz batırdık." dedi.

Verstappen ayrıca, bir ara şampiyonadaki rakibi Lewis Hamilton'la yan yana gitti. Verstappen, o esnada neler olduğunu tam olarak anlamadığını söyledi.

Hamilton ve Verstappen, 2. antrenman seansında hızlı turlarına başlayacakken yan yana geldiler. Verstappen, hızlı turuna hazırlanmak için son virajda yavaşlamıştı ancak o esnada Hamilton iç tarafa dalarak Verstappen'i geçti. Verstappen bunun üzerine zorlamayı tercih etti ve son virajda bordürlerin dışına kadar taştı ve ardından düzlükte Hamilton'la yan yanaydı.

Hamilton, düzlüğün sonunda içeride kalarak Verstappen'i geride bıraktı ve Hollandalı sürücü turunu bırakmak zorunda kalarak Hamilton'a orta parmak işareti yapıp telsizden "Aptal" dedi. Bunun üzerine yarış mühendisi "Göz ardı et ve endişelenme." şeklinde cevap verdi.

Verstappen, o esnada neler yaşandığını anlayamadığını söyledi.

Verstappen, "Ne olduğunu bilmiyorum. Hepimiz tura başlamak için diziliyorduk. Bu yüzden ne olduğunu anlamadım." dedi.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, Verstappen'in el hareketi için, "Evet, tura başlamak için sıralanıyorlardı ve Lewis orada Max'in önüne atlamaya karar verdi. Bu konuda, böyle seanslarda sıralarını beklemeleri gerektiğine dair yazılı olmayan bir kural var. Max orada ilk sırada olduğunu gösteriyordu. Öyle bir şeydi." dedi.