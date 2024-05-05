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Formula 1 Miami GP

Verstappen: "Kötü günümüzde 2. olduk - Norris bu zaferi hak etti!"

Şampiyona lideri Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı Miami GP'de ikinci olmasının ardından yarışın kendileri için umdukları kadar güçlü geçmediğini, yarışı kazanan Lando Norris'in bu sonucu hak ettiğini söyledi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Max Verstappen, Red Bull Racing, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lando Norris, McLaren F1 Team, at the drivers parade

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen normalde yarışı kazanabileceği şekilde lider durumdaydı ancak yarışın orta noktasında Logan Sargeant ve Kevin Magnussen arasında yaşanan kaza sonucu güvenlik aracının piste dahil olması, henüz pite gelmeyen Norris'in avantaj kazanmasını ve liderliğe yükselmesini sağladı.

Norris, yeniden startta yerini korumasının ardından Verstappen onun performansına ayak uyduramadı ve Red Bull pilotu ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Verstappen böylece, uzun zaman sonra tamamladığı bir yarışı başka bir pilotun arkasında tamamlamış oldu.

Yarışın hemen ardından konuşan Verstappen, "Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Sanırım yarışlarda hepimiz buna alışığız, değil mi? Bugün biraz zordu. Sanırım orta lastiklerde bile harika hissetmiyorduk. Arayı açıyorduk ama olması gerektiği gibi değildi ve pit stop yaptığımızda McLaren'ların tur zamanlarını duyduğumda 'vay canına, bu oldukça hızlı' dedim."

"Sert lastiğe geçtiklerinde daha hızlıydılar ve özellikle Lando uçuyordu. O stint bizim için inanılmaz zordu ama kötü bir günde 2. olmuşsam, bunu kabul ediyorum."

"Lando için çok mutluyum. Uzun zamandır geliyordu ve bu onun sonuncusu olmayacak, o yüzden bugün bunu kesinlikle hak etti."

"Önden kayma, arkadan kayma... Dört tekerde çok düşük tutunma olduğunu söylemek istiyorum ve bu anlamamız gereken bir şey."

"Bir güncelleme ile geldiler. Elbette işe yarıyor gibi görünüyor, değil mi? Yani bizim açımızdan yapmamız gereken biraz iş var. Bence yarış temposu açısından kesinlikle en güçlü hafta sonumuz değildi ama her şeyi analiz edeceğiz ve bundan daha güçlü bir şekilde geri dönmeye çalışacağız." dedi.

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Abdullah Çelik
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Abdullah Çelik
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