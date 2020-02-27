Verstappen, koronavirüs hakkında endişeli değil

Verstappen, koronavirüs nedeniyle Formula 1 takvimindeki herhangi bir değişikliğin endişe verici olmayacağını söyledi.

Perşembe günü Motorsport.com'a konuşan Verstappen, "Biz buna karşı hazırız. Sürücüler olarak her ne olursa olsun hazırlıklı olmalısınız. Sadece bekleyip ne olacağını görmeliyiz ve umarım herkes için doğru kararlar alınır." dedi.

Padok, koronavirüsünün Formula 1 sezonunun büyük bir kısmını etkilemesinden endişe ediyor.

Enfeksiyonların bilindiği ülkelerdeki yarışlarla ilgili endişelere ek olarak, Avustralya gibi ülkelerde ulaşım yasağı gibi tedbirler olabilir.

Böyle bir durumda Kuzey İtalya'da bulunan Ferrari ve AlphaTauri için büyük sorunlara neden olacak ve ayrıca lastik tedarikçisi Pirelli de böyle bir önlem alınması halinde etkilenecek.

AlphaTauri takımının patronu Franz Tost, "Koronavirüsü çok ciddi bir hikaye. Tüm çalışanlarımıza nasıl davranacakları konusunda talimat verdik ve çok daha az seyahat edecekler. İtalya'da virüsten etkilenen bölgelerde yaşayan çalışanlarımızın evde kalmaları gerekiyor. Fabrikaya gelmelerini istemiyoruz. Aynı şey tedarikçiler için de geçerli."

"Melbourne ve Bahreyn'deki yarışlarda neler olacağını göreceğiz. Umarım Faenza veya Bologna'da enfeksiyon tespit edilmez."

"Artık tüm uçuşları değiştirmek zorundayız çünkü Singapur ve Hong Kong üzerinden uçmamıza izin verilmiyor. Muazzam miktarda çalışma geliyor." dedi.