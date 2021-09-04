Verstappen: "Kolay bir yarış olmasını beklemiyorum"

Verstappen, kendi ülkesindeki yarış hafta sonunda taraftarlar tarafından büyük bir destekle karşılandı ve bu yüzden motivasyonu oldukça yüksekti.

Cuma günkü ilk iki antrenman seansında Mercedes liderliği alsa da üçüncü antrenman seansında Verstappen, Valtteri Bottas’ın önünde 0.6 saniye farkla birinci oldu ve bu formunu sıralama turlarında da sürdürdü.

Hollandalı pilot, 1:08.885 saniyelik derecesiyle şampiyonluk rakibi Lewis Hamilton’ın önünde pole pozisyonunu kazandı.

Sıralama turlarının ardından konuşan Verstappen, kendi ülkesinde en iyi start pozisyonunu kazanmanın çok iyi hissettirdiğini ifade etti.

Verstappen, “Elbette burada pole pozisyonu kazanmak harika hissettiriyor. Taraftarlar harika ve bugün çok keyifliydi. Demek istediğim aracı sürmek çok güzeldi ve ayrıca pistte çok iyiydi. Sıralama turlarında yakıt yükü azaldıktan sonra harika oluyor.” dedi.

Ardından Red Bull pilotu, yarın kolay bir yarış olmasını beklemediğini çünkü lastiklerin yüksek hızda zorlandığını söyledi.

“Evet, tabii ki bu en iyi start pozisyonu ve geçiş yapmanın zor olacağını biliyoruz. Kolay bir yarış olmasını beklemiyorum, burada çok fazla tur atacağız.”

"Lastikler yüksek hızda zorlanıyor. Fakat evet, bugün güzeldi. Bu yüzden, umarım yarın başladığımızı işi bitirebiliriz.”

Fans of Max Verstappen, Red Bull Racing, in the grandstands 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images