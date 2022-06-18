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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Verstappen: "Kolay bir yarış olmasını beklemiyorum"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Kanada GP'de kazandığı pole pozisyonunun ardından yarışın kolay bir şekilde geçmesini beklemediğini söyledi.

Abdullah Çelik
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Verstappen: "Kolay bir yarış olmasını beklemiyorum"
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Oldukça ıslak başlayan ancak neredeyse tamamen kuru pistte tamamlanan sıralamalarda pole pozisyonu Verstappen'e gitti. 2021 şampiyonu ve mevcut şampiyona lideri Verstappen, tüm koşullarda rekabetçiydi ve sonunda 1:21.299 ile en yakın rakibinin 0.645 sn önünde pole pozisyonunu kazandı.

Verstappen'in normal şartlarda rakibi olan Charles Leclerc'in son sıradan yarışa başlayacak olması, son yarışlarda formu yükselen Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez'in 2. seanstaki kazayla elenmesi nedeniyle Verstappen için tek gerçek rakip Carlos Sainz kaldı. Ancak startta onun da önünde Fernando Alonso olacak.

Tüm bu gelişmelerin ardından Verstappen'e yarıştan ne beklediği, kolay bir yarış olup olmayacağı soruldu.

Sıralamaların hemen ardından konuşan Verstappen, "Tabii ki kolay ve doğrudan bir yarış olmasını beklemiyorum ancak bugünkü zorlu koşullarda sakin kalmayı başardık, hiç hata yapmadık ve Q3'te doğru kararlar aldık."

"Tabii ki pole pozisyonunu kazandığım ve yeniden Montreal'de olduğum için süper mutluyum. Bir süredir buraya gelemiyorduk, bu açıdan taraftarları yeniden görmek harika oldu." dedi.

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