Verstappen, kısa süreliğine yaşadığı fren sorununun sebebini açıkladı

Red Bull Ring’deki yarışta her tura liderlik etti ve bu sezonki dördüncü galibiyetini aldı. Ayrıca, F1 kariyerinde ilk kez arka arkaya yarışlar kazanmış oldu.

Verstappen, şampiyonluk rakibi Lewis Hamilton’ın 35 saniye önünde damalı bayrağı gördü. Mercedes pilotu, son bölümde en hızlı tur denemesi için pite girmeden önce, Verstappen’in yaklaşık 17 saniye gerisindeydi.

Hollandalı pilot için yarışta endişe yaratan tek an ise yarışın ikinci bölümünde oldu. Verstappen, takım radyosu üzerinden iki kez fren pedalında bir sorun olduğunu söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in Parc Ferme 1 / 1 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull pilotunun yarış mühendisi, bunun 9 ve 10. virajlarda kerblere çıkmakla alakalı olduğunu söyledi ancak Verstappen, o virajlarda kerblerin üzerinden geçmediğini belirtti.

Yarışın ardından bu durum Verstappen’e sorulduğunda, takımın bunu yarış sonrası analizinde inceleyeceğini dile getirdi.

“9 ve 10. virajın arasında frenleme yaparken aracın tabanı biraz zemine yaklaştı ve 10. virajdan sonra da bu tekrar etti.”

“Bu yüzden, bunu inceleyeceğiz. Fakat, sanırım bu iki kez tekrar etti.”

Sky Sports’a konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner ise bunun son iki virajdaki kerblerden kaynaklandığını söyledi.

Horner, "Sanırım bunu görebiliyorduk ve üstesinden geldik. Kerblerin üzerinden geçtiğinizde fren pedalının verdiği his uzun sürüyor ve bu çok kötü bir his olmalı.”

"Fakat bence kerblerden uzak durduğu zaman, bunun üstesinden geldi ve fren sistemi, bunu daha iyi karşıladı.”

"Çok büyük bir olay değildi." dedi.

Verstappen, ilk bölümde Hamilton'dan bir tur daha uzun süre pistte kaldı. Sert hamura geçtikten sonra lastiklerini daha iyi yönetti ve yarışın sonuna doğru arayı daha da açtı.

Bu, Red Bull'un geçen ay İspanya'da galibiyete mâl olan lastik yönetimi zayıflığını düzelttiğinin bir işaretiydi ve Verstappen, hız avantajının lastiklerini daha fazla korumasına izin verdiğini söyledi.

Hollandalı pilot, “Bu, tamamen lastikleri yarışın sonuna kadar koruduğunuzdan emin olmakla alakalı.”

“Barselona’da hız açısından bugün olduğumuz konumda değildik, burada benim tempomu yakalayamadılar ve eğer biraz daha hızlıysanız, tur sürenizi daha iyi kontrol edebiliyorsunuz.”

“Bu lastiklere sona kadar çok yardımcı oluyor çünkü kayma, kilitlenme ya da diğer pek çok açıdan gerçekten çok hassaslar ve hemen aşırı ısınabiliyorlar. Günün sonunda en önemli şey lastik yönetimi oluyor.” yorumlarında bulundu.