Verstappen kış testlerinden "mutlu" ayrılıyor

Max Verstappen, testlerin son gününde attığı hızlı turlarla beraber en hızlı isim olmayı başardı.

Hollandalı pilot, en hızlı turunu C4 lastikle attı ve ayrıca hem kendisi hem de Sergio Perez test boyunca neredeyse hiç sorun yaşamadı.

Testleri 203 turla tamamlayan Verstappen, en çok tur atan altıncı isimdi ve Red Bull da 369 turla en çok tur atan yedinci takım oldu.

Testin ardından konuşan Verstappen, "Kendi programımızı tamamlamayı başardık ve araçla ilgili olumlu hislere sahibim."

"RB16B, geçen yılki araca göre daha öngörülebilir ve bu güzel bir şey."

"Test boyunca hiçbir sorun yaşamadık ve buradan büyük soru işaretleri olmadan ayrılıyoruz. Bu açıdan mutluyum." dedi.

Yine de Verstappen tedbiri elden bırakmıyor.

"Aracımızın dengesi şu an için iyi görünüyor. Ancak yarış hafta sonunda durum değişebilir."

"Diğerleriyle kıyaslama yapmaksa mümkün değil. Çünkü ne kadar yakıt yüküyle sürüş yaptıklarını bilmiyoruz."

"Kendimize bakıyoruz ve şu anda kendi açımızdan olumlu hisler var."

Sezonun ilk yarışına önceki yıllardan daha sakin başlayıp başlamadığı sorusuna Verstappen, "Ben her zaman sakinim. Sadece kendinizden en iyisini elde edebilirsiniz ve sonrasında griddeki yeriniz, içinde bulunduğunuz araca bağlıdır. Ancak şimdiye kadar her şey olumlu görünüyor." yanıtını verdi.