Verstappen: "Kırmızı bayrak yerine güvenlik aracı yeterliydi"

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Avustralya Grand Prix'sinde çıkan kırmızı bayrakların ardından yeni bir tartışma başladı ve bu bayrakların gerekli olmadığını düşünen pek çok kişi var.

Yarışı kazanan Verstappen, zaferinin ardından yaptığı değerlendirmede şöyle dedi: "Yarışı kazandığım için elbette çok mutluyum. Fakat yarışın sonlarına doğru alınan tüm kararların biraz karışık olduğunu düşünüyorum."

"Evet, ikinci kırmızı bayrağa ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Bence bu bir Sanal Güvenlik Aracı ya da en kötü ihtimalle bir Güvenlik Aracı ile halledilebilirdi."

"Bunu konuşacağımıza eminim. Bence birçok sürücünün kafası karıştı, neden kırmızı bayrağa ihtiyacımız olduğunu kimse bilmiyordu. Bakalım, Bakü'de konuşuruz!"

"Fakat benim için durum açık; neden kırmızı bayrağa ihtiyacımız olduğunu bilmiyorum. Bence güvenlik aracı olsaydı, normal bir başlangıç yapsaydık tüm bu kazalar olmazdı ve normal bir finiş olurdu. Sonunda tüm bu sorunları kendileri yarattılar."

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Racing

Verstappen pek de iyi startlar alamadığı için yeniden başlangıçlar kendisi için daha da endişe vericiydi.

"İlk startım iyi değildi. Çizgiden pek iyi çıkamadım. Sanırım başlangıçlarım giderek daha iyi oldu. Yani en azından bu da bir şey!"

Hamilton'la ile olan savaşı sorulduğunda Verstappen, "Lewis'le üçüncü virajda savaşırken sanırım ben de biraz fazla dikkatli davrandım. Biraz daha agresif olabilirdim."

"Fakat aracımda herhangi bir hasar olmasını istemedim çünkü hızlı bir aracımız olduğunu biliyordum."

"Yani bir ya da iki sıra kaybetmek dünyanın sonu değildi." dedi.

Mercedes'in tempo olarak kendilerine yaklaştığını düşünüp düşünmediği sorusuna ise Verstappen, "Bence bu aynı zamanda pistin yapısından da kaynaklanıyordu"

"Burada aşınma çok az. Lastik ısıtma da oldukça zordu. Bazı takımlar bunu muhtemelen diğerlerinden biraz daha iyi yaptı."

"Şimdilik bir şey söylemek zor. Tam olarak anlayabilmek için birkaç piste daha gitmemiz gerektiğini düşünüyorum." cevabını verdi.