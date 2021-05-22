Verstappen: ''Kırmızı bayrak çıkana kadar her şey plana uygun gidiyordu''

2021 Monako Grand Prix'si hafta sonunun sıralama turlarını Charles Leclerc birinci sırada tamamladı ve pole pozisyonuna ulaştı. Ancak seansın bitimine bir dakikadan az kala Leclerc'in bariyerlere çarpmasıyla seansta önce sarı, sonra da kırmızı bayrak çıktı ve seans kırmızı bayrak altında tamamlandı.

Bu yüzden hızlı zaman turunu tamamlayamayan Verstappen, sıralama turlarını ikinci sırada bitirmiş ve en iyi zaman turunu geliştirememiş oldu.

Sıralama turlarından hemen sonra açıklama yapan Verstappen, çok rahat hissettiğini ancak kırmızı bayrak nedeniyle takımın planladığı stratejiyi uygulayamadığını anlattı.

''Sıralama turlarında çok rahat hissettim, gerçekten gelişiyordum ve kimse ilk turda, tur zamanı çıkarmıyordu. İki tur atıp, üçüncüsünde de en hızlı turu çıkarmaya çalışmak şeklinde bir plan yapmıştık ve her şey yolunda gidiyordu.''

''Ancak kırmızı bayrak, pole için var olan şansımızı elimizden aldı. Neler olacağını göreceğiz. Yine de, şu ana kadar çok iyi bir hafta sonu geçirdik. Perşembe gününden beri iyi toparlandık, yani kötü değildi.''

Red Bull bugünkü sıralamalarda fazla tur atma stratejisiyle ilgili düşünceleri sorulan Verstappen, şöyle yanıtladı: ''Evet, yani bunu çok beklemezsiniz. Tabii ki kırmızı bayrak çıkması bu pistte kolay ancak bunu beklemiyorduk, bu yüzden de en iyi stratejiyi planlıyorduk. Planımız iyi işliyordu ancak kırmızı bayrak çıkması iyi oldu.