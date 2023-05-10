Verstappen: "Kim kazanıyorsa onun eleştirilmesi gayet normal"

Miami'deki mücadele, alışılmışın dışında bir giriş seremonisine sahne oldu: ünlü rap sanatçısı LL Cool J, 20 pilotun tamamını tıpkı NBA maçlarındaki gibi tek tek takdim etti.

Şampiyona lideri Red Bull pilotu Verstappen en son takdim edilen isim oldu, kendisi tribünlerden gelen yuhalamalar da dahil olmak üzere karışık bir karşılama ile karşılandı.

Sonrasında dokuzuncu sıradan başladığı yarışı 5.4 saniyelik bir farkla kazanmayı başaran Verstappen, podyum seremonisi esnasında bir kez daha yuhalandı.

Başarısı nedeniyle hedef olduğunu söyleyen Verstappen, "Sanırım arkalarda yer alsaydım kimse tepki göstermeyecekti, değil mi? Kim kazanıyorsa ondan hoşlanmamaları oldukça normal."

"Dolayısıyla zirvede olduğum sürece yuhalanmam kesinlikle sorun değil. Ben kupayı eve götürüyorum, onlar da eve dönüp güzel bir akşam geçirebiliyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, arrives in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Giriş seremonisine ise pek eleştirel yaklaşmayan Verstappen, "Dürüst olmak gerekirse, yarıştan önce mühendislerimle konuşacak kadar zamanım oldu."

"Bu tür gösterileri sevip sevmemek kişisel. Bazı insanlar spot ışıklarının altında olmayı sever, bazıları sevmez. Ben şahsen sevmiyorum.

"Yaptıkları şey gerekli değil. Mühendislerimle konuşmayı, arabama yürümeyi, kaskımı takmayı ve piste çıkmayı tercih ederim."

"Ama tabii ki eğlence kısmını da anlıyorum. Umarım her seferinde böyle bir şey yaşamayız çünkü sezon çok uzun, dolayısıyla her seferinde böyle bir girişe ihtiyacımız yok." dedi.