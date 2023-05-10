Önceki / Phillip Eng: "Perez'in işi hiç kolay değil" Sonraki / Krack: "Aston Martin, podyumları garanti görmüyor"
Formula 1 / Miami GP Haberler

Verstappen: "Kim kazanıyorsa onun eleştirilmesi gayet normal"

Max Verstappen, Miami'de yuhalanmasının tek sebebi olarak "başarılı olmasını" gösteriyor.

Matt Kew
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, arrives on the podium

Miami'deki mücadele, alışılmışın dışında bir giriş seremonisine sahne oldu: ünlü rap sanatçısı LL Cool J, 20 pilotun tamamını tıpkı NBA maçlarındaki gibi tek tek takdim etti.

Şampiyona lideri Red Bull pilotu Verstappen en son takdim edilen isim oldu, kendisi tribünlerden gelen yuhalamalar da dahil olmak üzere karışık bir karşılama ile karşılandı.

Sonrasında dokuzuncu sıradan başladığı yarışı 5.4 saniyelik bir farkla kazanmayı başaran Verstappen, podyum seremonisi esnasında bir kez daha yuhalandı.

Başarısı nedeniyle hedef olduğunu söyleyen Verstappen, "Sanırım arkalarda yer alsaydım kimse tepki göstermeyecekti, değil mi? Kim kazanıyorsa ondan hoşlanmamaları oldukça normal."

"Dolayısıyla zirvede olduğum sürece yuhalanmam kesinlikle sorun değil. Ben kupayı eve götürüyorum, onlar da eve dönüp güzel bir akşam geçirebiliyor."  dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, arrives in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, arrives in Parc Ferme

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Giriş seremonisine ise pek eleştirel yaklaşmayan Verstappen, "Dürüst olmak gerekirse, yarıştan önce mühendislerimle konuşacak kadar zamanım oldu."

"Bu tür gösterileri sevip sevmemek kişisel. Bazı insanlar spot ışıklarının altında olmayı sever, bazıları sevmez. Ben şahsen sevmiyorum.

"Yaptıkları şey gerekli değil. Mühendislerimle konuşmayı, arabama yürümeyi, kaskımı takmayı ve piste çıkmayı tercih ederim."

"Ama tabii ki eğlence kısmını da anlıyorum. Umarım her seferinde böyle bir şey yaşamayız çünkü sezon çok uzun, dolayısıyla her seferinde böyle bir girişe ihtiyacımız yok." dedi.

paylaşım
yorumlar

Phillip Eng: "Perez'in işi hiç kolay değil"

Krack: "Aston Martin, podyumları garanti görmüyor"
Matt Kew Daha fazlası
Matt Kew
Sainz: "Ferrari hiç esnek değil, aracı zorlayamıyorum"

Sainz: "Ferrari hiç esnek değil, aracı zorlayamıyorum"

Formula 1

Sainz: "Ferrari hiç esnek değil, aracı zorlayamıyorum" Sainz: "Ferrari hiç esnek değil, aracı zorlayamıyorum"

F1 pilotları, uzun giriş seremonisini sert bir dille eleştirdi!

F1 pilotları, uzun giriş seremonisini sert bir dille eleştirdi!

Formula 1

F1 pilotları, uzun giriş seremonisini sert bir dille eleştirdi! F1 pilotları, uzun giriş seremonisini sert bir dille eleştirdi!

Indy 500 galibi de Ferran, danışman olarak McLaren F1 takımına döndü

Indy 500 galibi de Ferran, danışman olarak McLaren F1 takımına döndü

Formula 1

Indy 500 galibi de Ferran, danışman olarak McLaren F1 takımına döndü Indy 500 galibi de Ferran, danışman olarak McLaren F1 takımına döndü

Son Haberler

Brundle, McLaren'ı uyardı: "Norris artık seçeneklerine bakacak"

Brundle, McLaren'ı uyardı: "Norris artık seçeneklerine bakacak"

F1 Formula 1

Brundle, McLaren'ı uyardı: "Norris artık seçeneklerine bakacak" Brundle, McLaren'ı uyardı: "Norris artık seçeneklerine bakacak"

AlphaTauri için koltuk ayarı yaptıran Ricciardo, De Vries'in yerine mi geçiyor?

AlphaTauri için koltuk ayarı yaptıran Ricciardo, De Vries'in yerine mi geçiyor?

F1 Formula 1
Miami GP

AlphaTauri için koltuk ayarı yaptıran Ricciardo, De Vries'in yerine mi geçiyor? AlphaTauri için koltuk ayarı yaptıran Ricciardo, De Vries'in yerine mi geçiyor?

Aston Martin, yakında 2024 aracı üzerinde çalışmaya başlayacak!

Aston Martin, yakında 2024 aracı üzerinde çalışmaya başlayacak!

F1 Formula 1
Miami GP

Aston Martin, yakında 2024 aracı üzerinde çalışmaya başlayacak! Aston Martin, yakında 2024 aracı üzerinde çalışmaya başlayacak!

Hamilton: "NASCAR ve IndyCar araçlarını sürmek isterim"

Hamilton: "NASCAR ve IndyCar araçlarını sürmek isterim"

F1 Formula 1

Hamilton: "NASCAR ve IndyCar araçlarını sürmek isterim" Hamilton: "NASCAR ve IndyCar araçlarını sürmek isterim"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.