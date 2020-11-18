Verstappen kendisine yapılan eleştirilere karşı çıktı

Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'si hafta sonuna çok iyi başlamasına rağmen, sıralama turlarında pole pozisyonunu Lance Stroll'e kaybetti ve ikinci başladığı yarışta çok kötü bir start aldı.

Hollandalı pilot, daha sonra üçüncülüğe çıksa da, Sergio Perez'i kovalarken spin attı ve geriye düştü.

Sonuç olarak genç sürücü, damalı bayrağı altıncı sırada görerek hayal kırıklığı yaşadı.

Yarışın ardından Verstappen'in "fazla agresif" olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Ancak genç sürücü, her zamanki gibi sürdüğünü ve agresif davranmadığını belirtti.

Ziggo Sport'a konuşan Verstappen, "Motorda çok fazla titreme var, bu yüzden normalden daha fazla patinaja kalıyoruz."

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Kevin Magnussen, Haas VF-20 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Tutuş yeterince yüksek olduğu zaman, yani normal başlangıçlarda bunu görmüyorsunuz. Ama bu kez durum farklıydı."

"Eleştirilere gelirsek... Her şeyden önce onlar uzman değiller. Belli ki bu insanlar neler olup bittiğini bilmiyorlar."

"Yarıştan sonra kanat açısının yedi derece yanlış olduğunu gördük. Bu yüzden her yerde önden kayma yaşadım."

"Aracı çok agresif kullandığımı da sanmıyorum. Son iki yıldır yaptığım şeyi yaptım. Tuhaf olan hiçbir şey yapmadım." dedi.