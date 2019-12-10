Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Kendimi kontrol etmeyi öğrendim"

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Kendimi kontrol etmeyi öğrendim"
Ekleyen:
, Editör
10 Ara 2019 11:42

Max Verstappen, kameralar karşısında kendisini kontrol etmeyi öğrendiğini söyledi.

Max Verstappen bu yıl pist üstünde daha istikrarlı ve iyi bir performans göstermesine rağmen, sezon içerisinde yaptığı açıklamaların bazıları gündem oldu.

Verstappen, özellikle Ferrari'yi "hile" yapmakla suçlamış ve "Hile yapmayı bıraktığınızda, tabii ki bu olur. Ancak evet, bu konuya baktılar. Bu yüzden şimdi onları yakından takip etmeliyiz." demişti.

Bu açıklama uzun süre konuşuldu ancak genç pilot, artık basın önünde sinirlerine daha iyi hakim olabildiğini söyledi.

Hollandalı Ziggo Sport'a verdiği demeçte, "Bu yıl kameranın önünde çok daha sakin oldum. Daha az stresliydim."

"Asla etrafa bir şeyler fırlatmam, babam buna hiç izin vermezdi. Ancak bazen kızgın olmaktan kendinizi alıkoyamıyorsunuz."

"Eğer kızgınsam, kameralar karşısına geçmeden önce beklemeyi ve sakinleşmeyi öğrendim."

“Çok kızgın olduğumda, bazen basın karşısında hiç çıkmazdım. Bu benim için bir problemdi, ama artık bunu yapmıyorum." dedi.

Baskıyla ilgili de, "Aslında baskı hissettiğimi söyleyemem. Belki de sezona iyi bir araçla başladığımızda olabilir. Takım olarak kazanmak istediğimizi biliyoruz ve sezon sonuna doğru o noktaya yaklaştık." açıklamasını yaptı.

Sonraki haber
Costa: "Ferrari'de Mercedes'e kıyasla daha fazla baskı var"

Önceki haber

Costa: "Ferrari'de Mercedes'e kıyasla daha fazla baskı var"

Sonraki haber

Resmi: F1, 2020 sezonunda 2019 lastiklerini kullanacak

Resmi: F1, 2020 sezonunda 2019 lastiklerini kullanacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brown: "Seidl, McLaren'dan 'siyaseti' uzaklaştırdı"

3s
2
Formula 1

2019 F1 şampiyonasını belirleyen 10 şey

3
Formula 1

Resmi: F1, 2020 sezonunda 2019 lastiklerini kullanacak

8dk
4
Formula 1

Analiz: Red Bull'a güç veren Honda motoru

2s
5
Formula 1

Costa: "Ferrari'de Mercedes'e kıyasla daha fazla baskı var"

1s

Son Videolar

Ferrari, Hamilton, Mercedes - 9 Aralık 2019 Türkçe F1 Haberleri 05:42
Formula 1
1s

Ferrari, Hamilton, Mercedes - 9 Aralık 2019 Türkçe F1 Haberleri

F1 2020 Takvimi Bilmeniz Gerekenler 03:26
Formula 1

F1 2020 Takvimi Bilmeniz Gerekenler

Hamilton, 2021'de Ferrari'ye geçer mi? 10:43
Formula 1

Hamilton, 2021'de Ferrari'ye geçer mi?

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur 01:24
Formula 1

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması 03:01
Formula 1

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması

Son Haberler

Resmi: F1, 2020 sezonunda 2019 lastiklerini kullanacak
F1

Resmi: F1, 2020 sezonunda 2019 lastiklerini kullanacak

Verstappen: "Kendimi kontrol etmeyi öğrendim"
F1

Verstappen: "Kendimi kontrol etmeyi öğrendim"

Costa: "Ferrari'de Mercedes'e kıyasla daha fazla baskı var"
F1

Costa: "Ferrari'de Mercedes'e kıyasla daha fazla baskı var"

Analiz: Red Bull'a güç veren Honda motoru
F1

Analiz: Red Bull'a güç veren Honda motoru

Brown: "Seidl, McLaren'dan 'siyaseti' uzaklaştırdı"
F1

Brown: "Seidl, McLaren'dan 'siyaseti' uzaklaştırdı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.