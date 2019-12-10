Verstappen: "Kendimi kontrol etmeyi öğrendim"

Max Verstappen bu yıl pist üstünde daha istikrarlı ve iyi bir performans göstermesine rağmen, sezon içerisinde yaptığı açıklamaların bazıları gündem oldu.

Verstappen, özellikle Ferrari'yi "hile" yapmakla suçlamış ve "Hile yapmayı bıraktığınızda, tabii ki bu olur. Ancak evet, bu konuya baktılar. Bu yüzden şimdi onları yakından takip etmeliyiz." demişti.

Bu açıklama uzun süre konuşuldu ancak genç pilot, artık basın önünde sinirlerine daha iyi hakim olabildiğini söyledi.

Hollandalı Ziggo Sport'a verdiği demeçte, "Bu yıl kameranın önünde çok daha sakin oldum. Daha az stresliydim."

"Asla etrafa bir şeyler fırlatmam, babam buna hiç izin vermezdi. Ancak bazen kızgın olmaktan kendinizi alıkoyamıyorsunuz."

"Eğer kızgınsam, kameralar karşısına geçmeden önce beklemeyi ve sakinleşmeyi öğrendim."

“Çok kızgın olduğumda, bazen basın karşısında hiç çıkmazdım. Bu benim için bir problemdi, ama artık bunu yapmıyorum." dedi.

Baskıyla ilgili de, "Aslında baskı hissettiğimi söyleyemem. Belki de sezona iyi bir araçla başladığımızda olabilir. Takım olarak kazanmak istediğimizi biliyoruz ve sezon sonuna doğru o noktaya yaklaştık." açıklamasını yaptı.